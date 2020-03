Indígenas de Oaxaca piden a AMLO reconsiderar evento

Pueblos originarios de la Sierra Norte de Oaxaca pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los gobiernos federal y estatal reconsiderar la realización del evento para conmemorar el natalicio de Benito Juárez contemplado a celebrarse este 21 de marzo con una visita presidencial.

El argumento es garantizar su derecho a la salud y la vida digna de las comunidades indígenas, pues en la región se carece de capacidad de respuesta para enfrentar un brote de contagios del coronavirus (Covid-19).

A ello agregaron que la intención de realizar el evento y la visita del Presidente ha abonado a la desinformación y dividido la percepción sobre el Covid-19 en dos sentidos: pánico o subestimación de la pandemia, "lo cual hace sumamente peligrosa la celebración de un acto multitudinario en estas condiciones".

A través de un comunicado del ayuntamiento de Ixtlán de Juárez, dirigido al Presidente; al secretario de salud federal Jorge Alcocer Varela; al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, y al secretario de salud estatal, Donato Casas Escamilla, las autoridades municipales expusieron que la Sierra Norte de Oaxaca es habitada por naciones originarias como los zapotecos (Binnizá), mixtecos (Ñuu Savi) y mixes (ayuujk) y al ser pueblos indígenas viven factores de desventaja ante la pandemia, por lo que pidieron ser escuchados desde un enfoque de igualdad y no discriminación.

Entre las desventajas señaladas, indicaron que hay una insuficiencia de infraestructura básica, pues en la región sólo se cuenta dos hospitales básicos que ha registrado carencia de insumos para atender hasta situaciones cotidianas.

Indicaron que tanto los protocolos de actuación y comunicación como la información disponible sobre la pandemia no es culturalmente adecuada pues hasta el momento no hay materiales en lenguas originarias, a lo que se suma su situación geográfica que les impide tener acceso a internet e incluso a señal telefónica.

"Las condiciones geográficas y culturales, la insuficiencia de infraestructura médica y materiales en lenguas indígenas, y la falta de internet y teléfono en algunas comunidades nos impedirá en términos reales no sólo atender, sino detectar personas infectadas con Covid-19", advirtieron.

También señalaron qué hay desabasto de desinfectantes para acatar las indicaciones de higiene y que no cuentan con recursos económicos para facilitar jabón a las 60 comunidades de 26 municipios sólo del distrito de Ixtlán.

Recordaron también que actualmente el país está en una etapa de transición de la fase 1 a la fase 2, de contagios importados a comunitarios, y que la indicación de la propia secretaría de Salud federal para evitar la propagación del virus fue la suspensión de eventos no esenciales y que tengan relación con el público, como se espera sea el evento convocado por Presidente en Guelatao.

Lo anterior, explicaron, porque por los días de incubación las personas pueden ser contagiosas antes de presentar síntomas. De no reconsiderar la celebración del evento, aseguraron, se pone en riesgo su derecho a la salud y la vida digna, el cual ya se ve comprometido por la falta de infraestructura, insumos y personal médico en las comunidades de la Sierra.

Reconocieron la importancia del 21 de marzo y el natalicio de Benito Juárez para la región y por ello pidieron que sólo se realicen los eventos que "estén justificados y sean necesarios", y de no considerar suficientes los motivos expuestos pidieron a las autoridades que no sean un evento masivo, sino sólo con la autoridad comunitaria, para lo cual se debe garantizar que no haya multitudes.