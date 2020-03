Indigna a la oposición saludo de AMLO a madre de "El Chapo"

Desde la noche del domingo, cuando se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, en su viaje de este fin de semana a Sinaloa, líderes de partidos de oposición criticaron el hecho.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) reclamó una explicación de parte del jefe del Ejecutivo federal, "sobre los motivos para sostener un encuentro con la madre de un narcotraficante".

"Es lamentable que mientras los mexicanos luchamos contra el #Coronavirus, él mantenga una agenda que no es en favor de los mexicanos", expuso el PRI nacional.

Esta mañana de lunes, Ángel Ávila Romero, dirigente nacional del PRD, criticó que el argumento que dio el presidente para no recibir a la Caravana por la Justicia y la Paz, en enero pasado, fue "cuidar la investidura presidencial", cosa que no hizo con la madre de Joaquín Guzmán, quien se encuentra preso en los Estados Unidos.

"Algo que quedó claro es que lo de ´cuidar la investidura presidencial´ aplica sólo si se tiene que reunir con víctimas de violencia. Para otros casos o más bien si se trata de la familia de 'El Chapo' es flexible y tiene la disposición de gestionar trámites de índole 'humanitario'", aseguró Ávila Romero.

La fracción del PAN en el Senado, afirmó que López Obrador "prefirió dar prioridad" al saludo de la madre de Guzmán Loera, que a cancelar sus giras de fin de semana "para prevenir un contagio de Covid-19".

"En lugar de cancelar sus giras y atender la grave crisis por Covid-19, privilegia reunirse con la mamá de un narcotraficante y abuela de un prófugo", señalaron refiriéndose a Ovidio Guzmán.