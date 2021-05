Indigna en redes video de sujeto que se baña desnudo con niña de 7 años en río de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab.- A través de las redes sociales fue exhibido un hombre que se bañaba desnudo con una niña de siete años de edad, presuntamente era su hija, mientras que arriba de un cayuco, otro niño esperaba a que terminarán.

De acuerdo a la grabación, los hechos ocurrieron en el río el Torito del municipio de Huimanguillo, y fueron unos jóvenes que sorprendieron al masculino sin ropa abrazando a la pequeña y quienes comenzaron a gritarle que era un "viejo puerco" y que necesitaban que salieran del agua, ya que para ellos no era normal lo que estaban presenciando.

En el video con una duración de tres minutos aproximadamente, se puede escuchar como dos personas increpan a este hombre, no mayor los 50 años de edad, cuando abrazaba a la infante, argumentando que era su hija, pero el pequeño que esperaba fue cuestionado si era su padre, y respondió que no sabía.

Con gritos los dos jóvenes que graban todo, insisten que salga y deje ir al niña, quien ante esta escena comienza a llorar y pedir que llegue su mamá, la cual no aparece, por lo menos no durante la grabación del video que fue posteado en redes sociales.

Hasta el momento ninguna autoridad municipal, estatal o judicial se ha pronunciado por estos hechos, que indignaron a los cibernautas que exigieron castigo para esta persona.