Indigna muerte de oso negro por herida de bala en Tamaulipas

Una herida de bala provocó la muerte de un oso que había sido visto durante días en el Ejido El Tigre, del municipio de Ocampo, Tamaulipas.

El ejemplar de oso negro americano fue reportado por residentes del ejido, quienes manifestaron que se trataba de un animal tranquilo, que no tenían reporte de ataques y que incluso pudieron fotografiarlo de cerca.

A través de redes sociales se publicaron gráficas del osezno con vida, mientras merodeaba algunos sembradíos de trigo y maíz.

Se informó que el oso diariamente acudía a esta zona para alimentarse y que hasta el momento no se había detectado un animal más grande que lo acompañara.

"Un oso negro americano, de algunos meses de edad, fue encontrado hace algunos días en el Ejido El Tigre, de nuestra ciudad. Lamentablemente estaba gravemente herido de bala y murió a los pocos minutos de ser localizado", se publicó en la página de Facebook Realidad Ocampo.

Se indica que el oso negro en México está en peligro por la caza ilegal y por la destrucción de su hábitat.

"Como seres humanos, no entendemos que nosotros hemos invadido su espacio, no ellos el nuestro. Respetemos a todos estos animalitos. Cabe mencionar que en el Parque Tamatán, se encuentran tres Osos Negros que fueron rescatados en esta misma localidad", se destacó en redes sociales.

Se mencionó que los residentes del ejido no dieron aviso a las autoridades, ya que consideraron que por tratarse de un animal pequeño "no representaba peligro".

Los residentes del ejido manifestaron sentirse consternados, por lo que pidieron que autoridades de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) investiguen y castiguen al o los responsables de la muerte del animal.