Indignación por crimen de otro estudiante

Ciudad de México.- Al descartar el secuestro, la procuraduría local dio a conocer que finalmente la Fiscalía Central de Homicidios tomó el asesinato de Hugo Leonardo Avendaño Chávez, estudiante de posgrado de la Universidad Intercontinental (UIC), cuyo cuerpo fue encontrado el pasado miércoles en un paraje de la colonia Héroes de 1910, en Tlalpan.

Este jueves, la procuradora local, Ernestina Godoy, aseguró que el joven de 29 años no fue secuestrado porque los familiares no recibieron una llamada por el rescate; no obstante, el caso se radicó, en primera instancia, en la Fiscalía Antisecuestros.

De acuerdo con los primeros avances de la investigación, la víctima fue encontrada en el asiento trasero de una camioneta Chevrolet Trax gris con placas de circulación E35-ATG de la Ciudad de México, tapado con un cobertor de color, sin rastro de lesiones por arma de fuego; sin embargo, tenía varios golpes.

La necropsia indicó muerte por asfixia por estrangulamiento.

El crimen consternó a la familia, quienes dijeron que Leonardo fue privado de su libertad el pasado martes 11 de junio. Ese día perdieron contacto con él, y el miércoles su cuerpo se encontró dentro de su propio vehículo. Las primeras indagatorias de la PGJ indican que posiblemente el crimen tenga otros tintes, por lo que analizan cámaras de seguridad así como el teléfono celular de Leonardo.

Sus familiares lo catalogaron como una persona tranquila, sin problemas con nadie, por lo que les extrañó que perdiera la vida de esa manera: "Está muy raro porque no tenía problemas con nadie. Es lo que más nos consterna", sostuvo Josué Vicente Avendaño Chávez, el hermano de Leonardo.

La Universidad Intercontinental exigió a las autoridades capitalinas investigar, encausar y castigar a los responsables del asesinato de Leonardo y así evitar la impunidad, y que se tomen las medidas para que no se repitan estos casos.

Por su parte, el cardenal Carlos Aguiar Retes exigió a las autoridades competentes garantizar las condiciones de seguridad a los ciudadanos.

La Arquidiócesis de México —dijo— se duele profundamente por los crímenes que le quitaron la vida a Norberto Ronquillo y a Hugo Leonardo Avendaño.