Indispensable enfoque de género en las políticas públicas: Inai

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y representantes de los Poderes Legislativo y Judicial coincidieron en que es indispensable el enfoque de género en las políticas públicas, trabajos y acciones que realizan las diferentes instituciones del Estado, así como en el acceso a la información para enfrentar las desigualdades y la violencia contra la mujer.

Esto, durante el foro digital Garantía del derecho de acceso a la información en materia de género y su trascendencia en tiempos del COVID-19, donde el comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, lamentó que en el mundo prevalezcan circunstancias que marginan, excluyen y niegan el conocimiento y las habilidades potenciales de la mujer en todos los planos y geografías de la actividad.

"La realidad exige que la mujer se coloque en el piso del Estado, que no tenga techos de cristal y llegué a los puntos que deba y pueda llegar en una paridad ansiada, para después, algún día, llegar hablar solo de personas, talentos y habilidades porque ya no sería necesario estar acusando sexismo desde una perspectiva que parezca o sea en algunos de los aspectos inconveniente", señaló el comisionado en su intervención.

Por otro lado, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, destacó que el confinamiento social como medida para erradicar propagación del virus detonó una serie de conductas violentas cuyas víctimas principales son las mujeres, aun cuando dos semanas antes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, tuvo lugar el movimiento convocado para protestar contra la violencia de género y la desigualdad en el país, luego de una oleada de feminicidios y de otros problemas de violencia contra las mujeres.

"La magnitud de la violencia contra las mujeres confinadas ha provocado que a este problema se le denomine como la otra pandemia o la pandemia de las sombras", puntualizó.

En tanto, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, lamentó que durante el confinamiento se hayan intensificado los casos de violencia y exhortó a defender, respetar, promover y garantizar el acceso a la información en materia de género, con el objetivo de que las mujeres tengan mejores herramientas y más derechos para salir adelante.

Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sostuvo que la pandemia ha develado de manera irrefutable la grave situación de vulnerabilidad de la mujer frente al fenómeno de la violencia, por lo que generar y divulgar información durante la contingencia es clave para garantizar no solo la salud de las mujeres sino su integridad física y psicológica.

"Tras la pandemia, deberá recopilarse información que permita la implementación de políticas públicas con el objetivo prioritario erradicar las desigualdades y la violencia", indicó.

Y en su participación la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, consideró es fundamental que una institución como el órgano garante de la Transparencia atienda de manera tajante el tema de la perspectiva de género, de manera transversal en la función que realiza para el Estado mexicano: garantizar el ejercicio del derecho de la información de todas y todos los mexicanos.

Durante el foro participaron representantes del Senado de la República, de la SCJN, del TEPJF, de Organizaciones de la Sociedad Civil, así como especialistas y académicos, con el propósito de visibilizar problemáticas en materia de género, destacar la utilidad del derecho de acceso a la información para atender la violencia de género y la crisis de salud durante la emergencia sanitaria, tanto en los ámbitos gubernamental, académico y social.