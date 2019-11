INE alista dos recursos ante SCJN contra "Ley Bonilla"

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, anunció que alista otros dos recursos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la "Ley Bonilla".

Indicó que en breve el organismo presentará una Controversia Constitucional en contra de esas reformas avaladas por el Congreso del estado, por las que se extendió de dos a cinco años el periodo de gobierno del ahora mandatario local Jaime Bonilla, recurso para él "sí estamos legitimados" y con el buscará preservar la democracia y los derechos en el país.

Aunque la semana pasada la SCJN desechó una Acción de Inconstitucionalidad presentada en contra de esa misma Ley Bonilla porque el Instituto no está dentro de las autoridades que pueden presentar una Acción de ese tipo, Córdova recalcó que van por otras dos vías en contra de la esa controvertida reforma legal, la Controversia y un Amicus Curiae.

Esta última figura consiste en la presentación ante la Corte de argumentos especializados en la materia para colaborar en la definición de un caso.

Córdova participó en la entrega 2019 del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, del Premio de Acceso a la Información Pública y del concurso CUBACRÓN, los cuales se otorgan en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (Colpin).

En ese marco planteó que la defensa de la democracia es una responsabilidad de todos "y si no cumplimos con ella, la democracia se nos puede ir de las manos".

Expuso que la defensa de la democracia supone defender las libertades y derechos que la sustentan frente a los poderes y es posible emprender esa tarea con un periodismo riguroso, plural y exigente.

"La democracia no puede preservarse si la ciudadanía no cuenta con los elementos informativos necesarios para construir sus juicios y darle información crítica a sus validaciones sobre el poder público, la comunidad en que vive, las empresas con las que se relaciona o el lugar donde se encuentra", sostuvo.