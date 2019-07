INE alista sanciones por 85.5 mdp a partidos por irregularidades

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impondrá sanciones por 85.5 millones de pesos a los partidos que incurrieron en irregularidades durante el reporte de ingresos y gastos de las campañas en 6 estados que tuvieron elecciones el pasado 2 de junio.

En conjunto, Morena será el partido para el que se propone la sanción más onerosa, con 20.3 millones de pesos; el PRI con 12.6 millones de pesos; el PAN con 10.6 millones y el PRD con 10.5 millones de pesos.

Para el PVEM serían 7.3 millones de pesos en multas; 5.1 para Movimiento Ciudadano. Partidos locales como Transformemos Baja California, Movimiento Auténtico Social o Nueva Alianza Aguascalientes ameritarán sanciones millonarias también.

La irregularidad más recurrente fue que los partidos no reportaron gastos por 21.8 millones de pesos, mismos que fueron detectados por el INE al realizar monitoreos de espectaculares, propaganda en redes e investigaciones a quejas en materia de fiscalización, tras de lo cual se acreditó gasto que las fuerzas políticas no habían informado.

Otros 12.3 millones de pesos erogados por los partidos y coaliciones en campaña no fueron comprobados con documentación cargada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).

Además recibieron un conjunto de 7.2 millones de pesos en aportaciones de militantes y simpatizantes por fuera del sistema financiero, cuando están obligados a que todo tipo de aportaciones de este tipo que seas superior a 90 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) debe ser depositado mediante cheque o transferencia bancaria.

Tras la revisión realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE se determinó que un candidato que obtuvo el mayor número de votos en la elección de Cosío, en Aguascalientes, rebasó el tope de gastos de campaña (que era de 322 mil 400 pesos) en 8.82%, por lo que sería susceptible de anulación del proceso, lo que sin embargo, no toca decidirlo al INE.

La fiscalización de las campañas de 2019 en seis entidades será votada por el Consejo General del INE en sesión del lunes próximo.