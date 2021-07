INE aplica sanciones históricas por más de mil 300 mdp a partidos

El Consejo General del INE impuso sanciones a partidos políticos y candidatos por un monto histórico de mil 300 millones de pesos derivado de la fiscalización de campañas en el pasado proceso federal y local, aseveró el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

"Se propone a este Consejo General, la imposición de sanciones por más de mil 200 millones de pesos, por conductas cometidas tanto en los procesos federales como en los locales, si a las sanciones anteriores se le agregan los más de 129 millones, propuestos en las quejas que estamos conociendo, el monto total de las sanciones propuestas en esta sesión superaría los mil 300 millones de pesos, de ser aprobados sería histórico en el ámbito de la fiscalización y para la rendición de cuentas de la democracia mexicana".

En el marco de la sesión maratónica expuso que el 74 por ciento de las sanciones son por ingresos y egresos no reportados o no comprobados, registros extemporáneos y gastos no reportados con veracidad.

"Si hay algo en común en todos estos rubros es la intencionalidad de ocultar información, de engañar a la autoridad, de mentirle a la sociedad mexicana sobre el dinero invertido en la competencia electoral, por estas conductas todos los partidos sin excepción serán sancionados en proporción a las faltas cometidas", apuntó.

El INE revisó un total de 39 mil 448 informes de ingresos y gastos de 29 mil 612 candidaturas, donde fueron auditados 11 mil millones de pesos.

"A pesar de estas cifras la gran mayoría del dinero que se inyectó en las campañas es dinero de origen claramente conocido y ejercido conforme a los parámetros de la fiscalización", puntualizó Córdova Vianello.

De 27 mil 327 candidaturas fiscalizadas, 269 rebasaron los topes de gastos de campaña, sólo dos de estas candidaturas fueron federales y 267 locales, de las candidaturas locales que rebasaron los topes de gastos de campaña, 32 resultaron ganadoras, pero sólo en cinco casos se actualiza el supuesto de rebase de topes y una diferencia de menos de cinco por ciento entre el primero y el segundo lugar requerido para modificar el resultado.