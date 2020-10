INE aprueba fechas para la encuesta del desempate entre Delgado y Muñoz

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el procedimiento para la realización de la tercera encuesta que defina quién encabezará la dirigencia nacional de Morena.

En sesión extraordinaria y teniendo como único punto el tema, los consejeros aprobaron por unanimidad que la encuesta inicie el próximo viernes 16 de octubre para concluir el jueves 22 de octubre.

Las 3 empresas encuestadoras serán insaculadas de entre las 5 que participaron en la dos primeras encuestas.

Durante el debate, consejeras y consejeros defendieron que el empate técnico se declaró porque fue el resultado de una acción estadística y no de una votación.

"Quien habla de conteo de votos, no entiende lo que mandató el Tribunal (Electoral)", expuso el consejero Presidente, Lorenzo Córdova, tras señalar que lNE se le ordenó levantar una encuesta, es decir, un ejercicio estadístico.

La consejera Carla Humphrey propuso que para la tercera encuesta, la metodología debiera considerar dividir el universo, de manera paritaria, entre mujeres y hombres. La propuesta no fue aprobada.

Revela empresas que se encargarán del ejercicio

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene ya las 3 empresas encuestadoras que levantarán el tercero de los sondeos para elegir al nuevo dirigente nacional de Morena, entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado.

Se trata de Parametría, Covarrubias y Asociados y Demotecnia 2.0.

Las empresas fueron elegidas mediante insaculación que se llevó a cabo en la sede del INE.

El sorteo se realizó entre las 5 empresas que participaron en las primeras 2 encuestas: BGC Ulises Beltrán y Asociados; Covarrubias y Asociados; Demotecnia 2.0; Mendoza Blanco y Asociados, y Parametría.

La encuesta comenzará a aplicarse el viernes 16 de octubre próximo y concluirá el jueves 22.

El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, quién encabezó el sorteo, detalló que todas las empresas han cumplido con los requisitos solicitados, principalmente el de la experiencia.