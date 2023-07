INE avala lineamientos para aspirantes; tendrán tope de 34.3 mdp

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL). - El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para regular y fiscalizar los eventos, gastos y propaganda de las "corcholatas" de la 4T, así como los aspirantes de oposición del Frente Amplio Opositor, quienes tendrán un tope de gastos de 34.3 millones de pesos.

Los lineamientos fueron aprobados por unanimidad de votos, mientras que el tope de gastos de campaña fue aprobado con 7 votos a favor y cuatro en contra, ya que algunas consejerías señalaron que era excesivo.

Además, se aprobó que los servidores públicos podrán participar en los procesos internos de los partidos, siempre y cuando no incurran en la vulneración a la equidad.

Tope de gastos. Las personas aspirantes podrán aportar, en dinero u otras aportaciones, un límite de 2 millones 148 mil 166 pesos; mientras que las aportaciones de militantes y simpatizantes, de manera individual, será de hasta 537 mil 041 pesos.

Estarán prohibidas las aportaciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos; dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno de la ciudad de México; organismos autónomos federales, estatales y de la Ciudad de México.

Tampoco estarán permitidas las aportaciones de los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; organismos internacionales; personas morales o no identificadas.

Dan permiso a funcionarios. Las servidoras públicas podrán asistir a los eventos de Procesos Políticos en días inhábiles, su participación no debe incluir elementos de naturaleza electoral o equivalentes y se abstendrán de tener participación activa y preponderante en el evento del que se trate

En tanto, los legisladores pueden acudir a los eventos en días y horas hábiles, siempre y cuando no se distraigan de su participación en las actividades legislativas a su cargo.