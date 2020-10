INE baja propaganda de Muñoz Ledo y Delgado

Los candidatos a la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, recibieron un regaño por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), por no respetar los lineamientos sobre los que se lleva a cabo la renovación de la presidencia de ese partido.

Además, la comisión dictó medidas cautelares para ambos aspirantes: les dio 12 horas para bajar de redes sociales toda publicidad alusiva a la renovación de la dirigencia y 24 horas para el retiro de propaganda física, como espectaculares.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE sesionó este viernes para atender una queja presentada en contra de Mario Delgado, por el presunto uso indebido de recursos y por la difusión de propaganda en redes sociales y otros sitios, para hacer difusión de su persona.

Otra queja en el mismo sentido se presentó en contra de Porfirio Muñoz Ledo.

Las consejeras y el consejero integrantes de la comisión coincidieron en que los dos candidatos no han acatado y en consecuencia han faltado a los lineamientos elaborados por el INE para aplicarse en el contexto de la renovación de la dirigencia de Morena, proceso que se lleva a cabo por el método de encuesta abierta y no electoral.

El consejero presidente de la comisión, Ciro Murayama, recordó que los lineamientos elaborados por el INE no contemplan en ningún punto, la realización de campaña y si ésta ha existido, ha sido por cuenta propia de los candidatos.

Señaló que en el caso de Mario Delgado existe propaganda en redes sociales a través de cuentas creadas ad hoc con la renovación de la dirigencia nacional de Morena. Pero también, subrayó, tiene propaganda fija.

En el caso de Muñoz Ledo, indicó, si bien no tiene propaganda fija, sí se ha detectado que a través de Facebook aparecen publicaciones pagadas.

Murayama tocó el caso de Mario Delgado, de quien se han detectado espectaculares en los que aparece su imagen acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, ello en Jalisco y Morelos.

"Hay recursos, los espectaculares no crecen como hongos en la lluvia, eso ya se investigará", mencionó el consejero.

Murayama advirtió que se deben acatar las medidas cautelares, porque existe antecedente en la comisión de que no se han llegado a cumplir y ello, en consecuencia, recae en sanciones.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala propuso incorporar al acuerdo la petición de que las páginas en las que aparecen contactos que redirigen a la página oficial del candidato, también se retiren.

Adriana Favela recordó que los lineamientos elaborados por el INE no contemplan campañas, y ambos contendientes se comprometieron a cumplirlos.

Previo a la sesión de la comisión, Porfirio Muñoz Ledo envió una carta a Ciro Murayama, en la cual le expresó su decisión de retirar toda la propaganda de su página de Facebook.

"Tengo a bien informar que por convicción democrática y principio de transparencia que deben revestir el proceso para la renovación de la dirigencia nacional del partido Morena, giré instrucciones para que se retire de mi página personal de Facebook todo tipo de publicidad alusiva a la contienda interna de Morena", escribió.

Mario Delgado insistió en que la propaganda que existe para publicitar su imagen no es ordenada por él. Es colocada, dijo, por simpatizantes a los que les pidió que la retiren.

Ambos candidatos sumaron apoyo: a Muñoz Ledo se le sumó el exaspirante Manuel López, y a Delgado, Gibrán Ramírez.

Este viernes Morena inició el levantamiento de una "encuesta espejo", para elegir a la nueva dirigencia nacional del partido.

La Comisión Nacional de Encuestas dio a conocer que el partido contrató a la empresa Mendoza Blanco y Asociados para que realice la encuesta con la metodología que aplican las casas encuestadoras autorizadas por el INE en el proceso.