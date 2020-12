INE batea solicitud para bajar spot de Morena sobre vacunas antiCovid

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la solicitud de bajar los spots de Morena promocionando las vacunas contra la Covid-19.

El organismo determinó que los videos que ha promocionado en sus redes sociales el dirigente nacional morenista, Mario Delgado Carrillo, pueden formar parte de una estrategia de comunicación que busca posicionar a Morena antes del inicio de las campañas electorales, al relacionarla con las acciones del gobierno federal pero que los spots, en sí mismos, no son ilegales.

"De un análisis preliminar, los videos difundidos por el presidente de Morena, relacionados con la campaña de vacunación contra el Covid-19, en principio no pueden considerarse como ilícitos pues se llevan a cabo exclusivamente en redes sociales y su contenido no hace alusión a las elecciones".

El recurso lo habían iniciado Acción Nacional y Revolución Democrática con el argumento de que los spots constituyen promoción personalizada, utilización indebida de programas sociales, publicidad engañosa, actos anticipados de campaña y una posible orquestación de mensajes para inducir a la ciudadanía.