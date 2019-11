INE cancela programas para enfrentar recorte de mil 71 mdp

El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá trabajar en "una zona de potencial riesgo presupuestal" durante todo el año próximo pero no recortará personal.

"Sería cortarnos las manos porque no podríamos brindar los servicios ni organizar las elecciones [...] sería condenar las elecciones de 2021 al fracaso y eso no lo vamos a hacer", advirtió el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova.

El INE decidió los tres primeros ajustes para enfrentar el mega recorte de mil 71 millones de pesos a su presupuesto del próximo año, decretado por la Cámara de Diputados: suspendió dos proyectos de inversión para 2020 y decidió posponer "al límite" decisiones entorno a la elección federal 2021.

Acordó no renovar la infraestructura informática para el monitoreo de radio y televisión -equipo que caducará en breve- y suspender la inversión en infraestructura física para mejorar los módulos de atención ciudadana.

La tercera decisión será "revisar los calendarios para el proceso electoral y posponer hasta el límite decisiones y procesos que ordena la ley" como lo es la instalación de consejos locales, que a su vez designan a los distritales, lo que se prorrogará para generar el mayor ahorro posible.

Los consejeros del INE hicieron hoy lunes un pronunciamiento sobre el recorte, apoyado casi por unanimidad, pues no lo suscribió el consejero José Roberto Ruiz y adelantó que el 11 de diciembre se realizará el ajuste definitivo al gasto.

La consejera Pamela San Martín dejó entrever que probablemente el INE tendrá que acudir nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en controversia constitucional en defensa de su presupuesto 2020.

En conferencia, Córdova dijo que el "límite crítico" en que está el INE en materia presupuestal le obligará a revisar algunos convenios de colaboración por los que el organismo da servicios gratuitos a varias dependencias del gobierno federal.

Por ejemplo, el convenio que le ahorra millones de pesos al año a Secretaría de Gobernación en monitoreo, no es que le tengamos que cobrar pero "vamos a sentarnos con esas autoridades para poder redefinir...será prácticamente imposible que en los términos que hoy ocurre siga ocurriendo".

Tenemos que sentarnos con nuestras contrapartes y revisar las condiciones que ahora son distintas a las de 2019, dijo.

Los consejeros Córdova, Ciro Murayama y Benito Nacif descartaron el planteamiento hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que el recorte del INE podría ser subsanado si los partidos se reducen financiamiento para destinarlo al Instituto.

"No podemos vivir de su favor", dijo Murayama pues para operar el INE no puede depender de lo que quieran dar más fuerzas políticas a las que fiscaliza.

Además, recordó Nacif, cuando los partidos renuncian a financiamiento los montos se destinan a las prioridades de gasto establecidas en las reglas presupuestales, no pueden etiquetarse a otros fines.