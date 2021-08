INE da inicio a proceso de la consulta popular; casilla de AMLO abre con retraso

Con honores a la bandera el Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio al proceso de consulta popular.

Este domingo se lleva a cabo por primera vez el proceso de consulta popular a nivel nacional. El INE ha sido el órgano encargado de organizar este proceso de participación ciudadana.

El Consejo General del INE se instalará de manera permanente en sesión.

A partir de las 8:00 horas comenzaron a instalarse las poco más de 57 mil mesas de votación en todo el país.

Se prevé que alrededor de las 10:00 horas el secretario ejecutivo del INE haga un corte sobre cuántas mesas fueron instaladas.

Casilla de AMLO abre con retraso

Tras 40 minutos de retraso abrió la mesa 4749 para la jornada de la primera consulta popular, en la cual podría votar presidente Andrés Manuel López Obrador, pero volvió a cerrar a falta de dos funcionarios de casilla.

Solo dos ciudadanos pudieron emitir su voto, entre ellos Alejandro Diaz, comerciante del Centro Histórico.

Para suplir a los funcionarios faltantes, el presidente de casilla ha solicitado a ciudadanos que hacen fila integrarse cómo funcionarios de casilla.

"Al final del día -a las 18:00 horas- el INE va a dar un dinero para los alimentos (300 pesos aproximadamente)".

Pero hasta el momento ningún ciudadano ha aceptado.

Al salir de la casilla y tras emitir su voto, el señor Alejandro Díaz dijo que se sentía muy bien por ejercer este derecho ciudadano.

"Es importante que se tome en cuenta al pueblo. Todos los temas relacionados con la dirección del país son muy importantes".

Crítico que el INE hizo poca difusión de la consulta popular para saber si están de acuerdo o no con la posibilidad de abrir procesos penales contra actores políticos del pasado, incluyendo a expresidentes.

"No hubo difusión como en las elecciones pasadas, casi no hubo difusión, yo me enteré porque leo los periódicos, pero casi no hubo difusión. No (es correcto) a todos los ejercicios democráticos ciudadanos deberían de darle mucha difusión".

Señaló la autoridad debe promover más consultas, porque así el país sería más democrático.