"INE debe decidir si se aplazan elecciones en Hidalgo y Coahuila", dice AMLO

Ante la propuesta para que se aplacen las elecciones en Hidalgo y Coahuila para evitar contagios por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) resolver este tema.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que anteriormente los procesos electorales estaban a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob), pero ahora, indicó, el gobierno federal es respetuoso de la autonomía del INE para organizar procesos electorales.

"Mi opinión es que tiene que resolverlo el INE, ellos tienen que decidir, no el gobierno federal, no el Ejecutivo, no la Secretaría de Gobernación, es el INE el que tiene que decidir".

Y agregó: "No nos corresponde legalmente, ya no son los tiempos de antes. Anteriormente todo el proceso electoral se manejaba desde la Secretaría de Gobernación, ahora no. Queremos que de verdad haya autonomía en este instituto encargado de organizar las elecciones, en el INE, que sean independientes, que sean autónomos, que no dependan del gobierno".

El mandatario dijo, "Ya no queremos lo que sucedía anteriormente, que les daban órdenes a los consejeros del INE para avalar irregularidades, por decirlo amablemente, entonces, ya eso corresponde al INE y se tiene que respetar su autonomía. Gobernación no tiene por qué participar en esto, no le corresponde".

Finalmente el presidente señaló que la Secretaría de Salud (Ssa) ha definido los protocolos que se tienen que cumplir ante la pandemia del Covid-19 por lo que "entonces a partir de esos protocolos, el INE, que es un organismo autónomo, tiene que decidir si se celebran o no se celebran las elecciones, cuándo se celebran las elecciones y cumplir los protocolos de salud, básicamente".