INE desecha queja de Morena contra artistas por Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la queja que interpusieron los diputados de Morena en contra de los artistas Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo y Rubén Albarrán quienes se manifestaron en contra del tramo cinco del Tren Maya, por considerar que no se violó ninguna norma electoral.

A través de redes, el consejero del INE, Ciro Murayama escribió "¿Se imaginan al @INEMexico censurando a Damián Alcázar por apoyar al gobierno? Obvio que no. Es su derecho. Así de estrambótico sería que el INE censurara a los actores que se oponen al Tren Maya. La queja fue desechada porque los actores no violan ninguna norma electoral".

Morena considera "campaña negra" manifestación de artistas contra Tren Maya

Lo anterior luego de que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, a través del diputado Alejandro Carvajal, interpuso una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra los actores Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Rubén Albarrán, el medio digital Latinus y otros actores que han promocionado la iniciativa contra el Tren Maya, por considerar que dicha "campaña negra" es violatoria de la veda electoral.

"El INE, de manera persecutoria a través de sus unidades técnicas de fiscalización, ha perseguido a diversos diputados federales y ha vetado al mismo Presidente de la República al pronunciarse sobre diferentes temas públicos, bajo la sospecha de que se viola la veda de la revocación de mandato, pero nada ha dicho respecto de la campaña emprendida a través de la plataforma Latinus, por supuestos ambientalistas que viola sin duda la veda electoral y que incide en el proceso de revocación de mandato", declaró en conferencia de prensa.

La denuncia, explicó, fue presentada este martes 30 de marzo de 2022 "y a través de ellas solicitamos que se suspenda de manera inmediata esta campaña que están emprendiendo los supuesto ambientalistas y que se están promocionando en diversas plataformas, y a su vez que se interpongan las medidas sancionatorias que correspondan", precisó el legislador.