INE es discrecional con medidas contra Sheinbaum: Mario Delgado

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 17 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó al Instituto Nacional Electoral de actuar de manera discrecional por limitar los eventos de Claudia Sheinbaum a lugares cerrados y con militantes.

En conferencia de prensa, adelantó que impugnarán la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias ante el Tribunal Electoral.Señaló que al inicio de cada evento pondrán una advertencia para que las personas que no sean militantes ni simpatizantes se retiren "porque el INE considera que es un delito".Cuestionó si el INE va a mandar "retenes" para asegurarse de que sólo asistan militantes a los eventos de la gira "La esperanza nos une"."Entonces que vaya el INE y audite a la gente, eso podría ser. Que el INE ponga retenes para que vigile a la gente que puede asistir a nuestros eventos", apuntó.Además, sostuvo que la exjefa de Gobierno de la CDMX nunca ha hecho llamados al voto en los eventos por los estados."Nunca hemos dicho 'voten por', que es lo que explícitamente señala la ley como prohibido. Entonces, hemos sido respetuosos de lo que señala la ley. Pero vamos todavía a revisar bien todas las expresiones que estamos haciendo a la militancia", expuso."Nuestros eventos son de miles, no podemos tener, como nuestros adversarios, eventos chiquititos. Por ejemplo, porque no juntan gente. El otro día había un post de la otra candidata donde asistieron las sillas, pero la gente no. Entonces, obviamente no es sancionable por el INE que haya exceso de sillas, pero en nuestro caso pues la gente va y la gente va por miles", aseguró.