INE esperará definición de Corte del Plan B

CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- Consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) señalaron que esperarán la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para determinar si continúa vigente el Plan B de Reforma Electoral para las elecciones federales de 2024; sin embargo, subrayaron que al estar suspendida la ley, no tienen prevista su implementación.

Respecto al plazo que establece la Constitución para no hacer modificaciones a la ley electoral 90 días antes del inicio del proceso electoral, precisaron que este periodo puede contarse a partir del 2 de junio y en el transcurso de la siguiente semana, ya que el proceso arranca en septiembre.

Sin embargo, será la SCJN la que determine si aplica este artículo en la resolución de la reforma electoral.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sostuvo acatarán de manera puntual la resolución de la SCJN. Sin embargo, "si esto implicara imposibilidad material en términos operativos, correspondería al colegiado tomar la decisión y plantear lo correspondiente con la Suprema Corte".

El consejero Arturo Castillo explicó que si la Corte debe determinar si hace una interpretación más extensiva, a fin de considerar si la resolución que emitan sobre el Plan B también debe estar sujeta a la restricción del artículo 105 constitucional.

"El término para que emita esta resolución podría vencerse desde el día de mañana, hasta el transcurso de la próxima semana, porque está sujeto a cuando celebremos la primera sesión (de Consejo General", señaló.

La consejera Claudia Zavala consideró que, en su análisis, el plazo de 90 días del artículo 105 de la Constitución se refiere a los congresos, que tienen vedado hacer cambios sustantivos a las reglas de la contienda electoral.

"Ese plazo, desde mi punto de vista, no es para la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es un plazo previsto para que se pueda dar estabilidad jurídica dentro de los 90 días en un pronunciamiento judicial", manifestó.

"La Suprema Corte siempre ha sido muy cuidadosa en ver los efectos de la decisión. Y allí es cuando toman en consideración mucha de las cosas que se han expresado como preocupación respecto a qué va a pasar con las reglas electorales", expuso.

La consejera Dania Ravel puntualizó que no tienen previstas acciones para la implementación del Plan B, ya que éste fue suspendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Nosotros no podríamos entrar en un desacato ante esta suspensión. Haber hecho alguna actividad para que nosotros lo implementáramos, hubiera implicado no observar lo que nos ordenó la Suprema Corte; y hacer también un desgaste institucional para algo que no teníamos la certeza de si se iba a concretar o no", apuntó.