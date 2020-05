INE extenderá vigencia de credencial de elector por Covid-19

El Instituto Nacional Electoral (INE) prorrogará la vigencia de las Credenciales para Votar que caducaron el 1 de enero pasado y que no han sido renovadas, para que sigan siendo válidas hasta el 1 de septiembre.

La medida beneficiará a casi 1.1 millones de ciudadanos que no han renovado su credencial y no han podido hacerlo por la emergencia sanitaria de Covid-19, que tiene cerrados los módulos de atención desde el lunes 23 de marzo.

Este lunes, en sesión de la Comisión de Vigilancia del Registro Federal de Electores (RFE), los representantes de todos los partidos dieron su aval a la decisión, pues los ciudadanos cuyas micas vencieron no han podido acudir a renovarlas y necesitan contar con ella para identificarse o realizar trámites.

Sólo Morena y PT propusieron que la vigencia extendida sea hasta el 31 de diciembre, pero eso no prosperó.

Además se recordó que el 1 de septiembre inicia la campaña anual intensa, en que en todo el país se reforzarán las tareas de credencialización y el trabajo en todos los módulos.

La Comisión emitió su recomendación al Consejo General del Instituto, mismo que prevé votar el acuerdo el próximo viernes.

Los integrantes de la Comisión también avalaron una recomendación a la Junta General Ejecutiva (JGE) del Instituto para la Estrategia de Operación de Módulos de Atención Ciudadana durante la Emergencia Sanitaria por Covid-19.

De acuerdo a la propuesta, que aún será revisada, la reapertura de módulos sería paulatina y escalonadamente a partir del 1 de julio, en que reiniciarían trabajo sólo algunos, y de manera parcial.

Eso dependerá de las determinaciones de las autoridades de Salud del país y con medidas sanitarias para el personal, en tanto que los trabajadores que se encuentran en situación vulnerable (mayores de 60 años o con enfermedades respiratorias) quedarían exentos de reintegrarse.