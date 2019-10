INE listo para elecciones en 2021; no es indispensable reforma: Córdova

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, destacó que, como en el proceso electoral de 2018, están listos para ir a 2021 a unas elecciones en condiciones de garantía y estabilidad, las mismas que permitieron que el voto libre se expresara, y consideró que no es indispensable una reforma electoral.

Esto luego de lamentar que hay quien pretende vender la idea de que la democracia nació en México el 1 de julio de 2018, pues consideró que se trata de una postura equivocada ya que es el producto de una evolución que tomó décadas y esfuerzos de múltiples generaciones.

"Y hoy venir a pretender echar todo eso a la basura me parece que no solamente es irresponsable, sino además puede colocarnos en una situación en la que no tengamos perspectiva, porque la historia es maestra de la política", destacó.

Al participar en la Cumbre de Negocios 2019 "Una fórmula para el crecimiento de México: innovación, inclusión y confiabilidad", celebrada en el Centro de Convenciones de Cancún, Quintana Roo, sostuvo que no se requieren cambios en las normas electorales.

"¿Es indispensable, déjenme decirlo de otra manera, una reforma electoral? La respuesta es: no", expuso durante su participación con la ponencia "Consolidación de los procesos electorales a través de la transparencia: ¿Qué se necesita?".

"Hoy en día se está discutiendo una posible renovación de la democracia y pretenden hacerlo a partir de vender la idea de que empezó el 1 de julio de 2018; pero no fue el punto de partida, sino el punto de llegada a través de un proceso de décadas, de esfuerzo colectivos y compromisos conjuntos", destacó.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) reiteró que no está en contra de cambios a las reglas, ni en contra de la austeridad, pero consideró que éstos deben hacerse por consenso político y con respeto a la autonomía electoral.