INE mantiene spot de "Morena es una desgracia para México"

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la solicitud de Morena de bajar el spot "Barredora" en el cual el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reclama que Morena "es una desgracia para México"; y ordenó al PRD bajar el spot en el cual promueve la alianza PAN-PRI-PRD por considerar que está fuera de tiempo por transmitirse en pre-campaña y no en campaña electoral.

En un video de 30 segundos que el PRI comenzó a transmitir desde el 3 de enero recuerda que el partido en el poder prometió "barrer de arriba hacia abajo" mientras muestra la imagen de una escoba barriendo billetes, medicamentos, juguetes y mazorcas de maíz, así como un casco de plástico y un par de tacones. Al final, acusa al partido en el poder de ser "una desgracia para México".

Por otro lado, el PRD ha difundido otro promocional identificado como "Alianza", en el cual se hace un llamado a no votar por Morena para evitar que este partido obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados; y se pide votar por la alianza.

La Comisión de Quejas y Denuncias permitirá que el spot "Barredora" continúe bajo el argumento de que este es un spot "espejo" del que presento Morena, "Vacuna Covid" a través del cual se relacionan las acciones del gobierno federal con el partido del cual surgió, Morena.

En este sentido, consideró que así como se permitió mantener un spot que alababa las acciones del gobierno federal, es correspondiente mantener otro anuncio que critica las acciones del gobierno.

"¿Sería congruente que declaremos las acciones del gobierno pero declaremos la improcedencia que se refiere a acciones malas del gobierno? Si al partido en el gobierno le dejamos los spots donde reivindican las acciones del gobierno, a la oposición le debemos de mantener los spots donde critican las acciones del gobierno", dijo el consejero Ciro Murayama.

En cambio para el spot "Alianza", pautado por el PRD, los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideraron que el promocional constituye propaganda electoral, "cuya difusión no puede darse en etapa de precampaña".

"Esta circunstancia de las coaliciones es un mensaje de propaganda electoral y no puede darse más que en la etapa de las campañas. Lo ideal en esta etapa es que los partidos se pronuncien sobre lo que tiene que ver con las precampañas que es el proceso interno de selección de las candidaturas, qué métodos están utilizando para ayudar a definir qué personas están siendo registradas como candidatas", consideró Adriana Favela Herrera, también integrante de la Comisión.