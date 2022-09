INE no debe desaparecer sino buscar que no esté en minorías: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el INE no debe desaparecer sino buscar que se dedique a cumplir con sus funciones y no esté al servicio de una minoría.

"Al INE no hay que desaparecerlo, sólo hay que buscar que quienes se dedican a su función no estén al servicio de una minoría y que no se conviertan en medios para la represión".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo reconoció que en el tiempo que le queda al frente del gobierno "va a ser muy difícil (cambiarlo), pero son procesos que deben continuarse y no dejar de denunciarlo".

"Eso es muy importantes y en su momento llevar a cabo reformas para que esto cambie, hay que terminar de desmontar todo el aparato neoliberal y neoporfirista".

Señaló que esto cambios no son por decreto, sino que tienen que ser reformas constitucionales y se tiene que optar cuáles reformas que ayudan más, que son indispensables, pensando en que vienen otros gobiernos, que debe haber continuidad con cambio, esto es que debe terminar de consolidarse la transformación.

"Fueron 36 años de política neoliberal, va a llevar tiempo, lo importante es que ya comenzó el proceso de transformación y hay una revolución de las conciencias, porque mucha gente está participando, para que las cosas verdaderamente cambien, eso es lo que lleva al coraje a las minorías que antes dominaban y se sentían los dueños de México y fueron los que crearon todo ese andamiaje al que haces referencia, hay muchas cosas que faltan se han ido avanzando y vamos a dejar muy cambiado al país, sin embargo, va a seguir falta transformando y consolidando lo logrado".