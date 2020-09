INE no decide si se hace consulta: consejera

El Instituto Nacional Electoral no es el que decide si se hace o no la Consulta Ciudadana, aseguró la consejera Norma De la Cruz.

En conferencia subrayó que el tema de la Consulta Ciudadana debe pasar, antes, por el filtro de la Suprema Corte de Justicia, y determinar si procede, para que entonces el INE entre al tema.

"En el Instituto no podemos decidir si se hace la consulta o no, tiene que pasar por el filtro de la Suprema Corte y si la Suprema Corte lo aprueba y nos da el trabajo de organizarla, la organizamos", señaló.

La consejera electoral subrayó que, obviamente, la organización de una Consulta Ciudadana tiene implicaciones logísticas, financieras y operativas, para lo cual, en su caso, el Consejo General del INE ya tendrá que tomar los acuerdos necesarios, para poder cumplir con la orden que pudiera llegar.

"Lo mismo pasa con las instrucciones del Tribunal (Electoral), nosotros podemos estar o no estar de acuerdo con lo que nos mandata, pero esa es la ley, entonces nosotros tenemos que cumplir el mandato que nos da el Tribunal, independientemente de lo que personalmente nos parezca esa decisión. Nosotros como institución tenemos que responder y parte de nuestra responsabilidad es hacer cumplir la ley", puntualizó.