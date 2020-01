INE no teme a la injerencia del gobierno federal: Lorenzo Córdova

El Instituto Nacional Electoral (INE) no teme a la intervención o injerencia del gobierno federal o de los partidos políticos en la designación de los nuevos consejeros electorales, aseveró el presidente del organismo, Lorenzo Cordova Vianello.

Asimismo, descartó las versiones de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretenda o quiera "desmantelar" a esa institución. Abordado en Mérida, en el marco de la Reunión Plenaria de Diputados y Senadores del PAN, afirmó que mantiene buena relación con el Ejecutivo federal, "siempre en estricto respeto de la autonomía del organismo".

"Entiendo que ['desmantelar al INE'] no es una postura del Presidente, tan es así que estamos en colaboración con múltiples áreas, siempre con respeto de nuestra autonomía y a las competencias que tiene el Gobierno", subrayó.

Confió en que la Cámara de Diputados estará "a la altura de las designaciones de quienes serán los árbitros electorales" en los comicios del 2021 y 2024.

"Es importante que haya un escrutinio público muy amplio, estamos hablando de los árbitros electorales, de los garantes de que la cancha sea pareja y la garantía del voto libre que ha venido ocurriendo en los procesos electorales recientes", refirió.

En relación a lo ocurrido el pasado domingo 26 de enero, cuando la agrupación Fuerza Social por México realizó una asamblea en Mérida que terminó con golpes y lesionados luego que los asistentes exigieran el pago de 200 pesos que le prometieron a cambio de afiliarse y acudir a la reunión, señaló que por lo pronto ninguna fuerza política tiene aún el registro y la validación del INE, ya que aún falta la revisión de las condiciones de sus asambleas y sino ocurrieron irregularidades.

"Aunque algunas estructuras políticas aseguran que ya cumplieron para ser nuevos Partidos Políticos, eso no es cierto, nadie tiene ningún registro. Sin embargo, a partir del 28 de febrero tendrán que pasar por muchas otras etapas para definir su aspiración como partidos", señaló.

Ejemplificó que la primera etapa será verificar que las personas no estén doblemente afiliadas con otras estructuras políticas (con o sin registro), también revisarán físicamente las cuentas y de esta forma dar eventualmente un dictamen.

Al igual faltaría revisar todas las quejas que se presenten, y verificarán si hay intervención de entidades religiosas, corporativas o sindicales; para terminar el Consejo General del INE evaluará en junio si obtienen o no el registro que los acredite como un partido político.

"Quien diga antes de junio que ya tiene el registro, está mintiéndole a la sociedad", declaró.

Por otro lado indicó que el INE negó la entrega de datos, debido a que la solicitud de la Secretaría de Gobernación se fundó en lo registrado en 1992, que obligaba al entonces IFE a compartir la base de datos para crear la Cédula de Identidad. Ahora la estructura del INE es totalmente diferente, pues no son una institución dependiente de una institución gubernamental.

Aseguró que esto no quiere decir que no estén dispuestos a colaborar con la misma Secretaría de Gobernación.