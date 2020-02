INE nunca había enfrentado un clima tan hostil como ahora: Córdova

Luego que la semana pasada la Cámara de Diputados decidiera ir en controversia constitucional contra el Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero presidente Lorenzo Córdova aseguró que en los últimos años el organismo nunca había enfrentado un clima tan adverso y hostil como ahora, por lo que llamó a todo los integrantes de la institución a cerrar filas en su defensa.

"(El INE) no es de nosotros, de una persona, es de la sociedad, pero tampoco el INE es de un partido o de una fuerza política, por eso tenemos que cuidar eso", dijo.

Córdova estableció que "son momentos muy complicados para la institución", y que en el tiempo en el que ha estado, en 1994, en el 2000 y en los últimos 8 años como consejero o como presidente, probablemente nunca ha habido un clima "tan adverso, tan hostil como ahora".

Incluso, dijo que hubo quien le recomendó renunciar tras las elecciones de 2018, lo que hubiera sido cómodo para tener "una vida más tranquila, menos agitada, menos riesgosa".

Pero en este último tercio de su gestión aseguró que se mantendrá en la responsabilidad de sacar adelante las elecciones con calidad técnica, garantías para el voto libre y la equidad en la competencia alcanzada.

"Eso ha ocurrido y eso vamos a seguir garantizado para el 21, que la gente vote como quiera votar pero de manera libre y la segunda responsabilidad es cuidar al instituto".

El INE está en medio de la polémica por la decisión de mantener sus percepciones sin sujetarse al tope del salario presidencial –por tratarse de un órgano autónomo y porque la Cámara no ha establecido, como le fue ordenado por la Corte, los parámetros para fijar cuál debe ser ese límite en los ingresos del mandatario—, por lo que los diputados acordaron interponer controversia en su contra.

Córdova respondió así a las críticas en contra del INE, por haber aprobado, hace unas semanas, la reelección anticipada del secretario ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo Molina, antes de que en abril lleguen al Consejo General los 4 nuevos consejeros que entrarán ese mes.

Este lunes, durante la toma de protesta al nuevo director ejecutivo de Organización, Sergio Bernal Rojas, a quien tocará hacer frente las elecciones de 2021, las más grandes del país, Córdova destacó también la reciente llegada de María del Refugio García como directora ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

"Es la manera de ir definiendo la alienación institucional con la que vamos a hacer frente a todos los desafíos la elección de 2021 pero también la defensa de esta institución que no es de nosotros, no es patrimonio propio como algunos seudo intelectuales orgánicos andan queriendo vender a partir de las decisiones que estamos tomando.

"Nosotros tenemos una responsabilidad histórica tenemos que cuidar la institución", sostuvo.