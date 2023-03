INE ordena eliminar de la mañanera dichos de AMLO sobre "plan C"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó la eliminación de una parte de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que hace un llamado a no votar por la oposición, bajo el nombre del "plan C", al considerar que se vulnera la equidad en la contienda del proceso electoral en curso.

El PRD y la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, presentaron una denuncia contra López Obrador por sus declaraciones durante la conferencia matutina en la que llamó a no votar por la oposición.

El proyecto, aprobado por unanimidad, propuso declarar procedente la medida cautelar porque de un análisis preliminar "se advierte una posible ilegalidad al constituir un llamamiento expreso a no votar por una opción política y sí hacerlo por otra".

"Ahora hay un plan C, que no estén pensando que ya terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación", expresó el presidente López Obrador en su conferencia del pasado 27 de marzo.

El consejero Ciro Murayama señaló que desde 2007 que se reformó la Constitución, se impuso un deber de neutralidad a los servidores públicos, para que no sean parte de la disputa política.

"Lamentablemente no es la primera vez, ni es una sorpresa que el Presidente de la República haga este tipo de expresiones", recordó.

"Es preocupante que sea desde el Gobierno, desde la Presidencia de la República, desde donde se atenta contra las reglas del juego democrático. A mí me preocupa que a unos meses de que inicie el proceso electoral federal, la actuación del Gobierno de la República se sustraiga al respeto del marco Constitucional y legal", sostuvo Ciro Murayama.

Por su lado, la consejera Claudia Zavala dijo que en la discusión pública se ha señalado a la comisión de cometer censura, a lo que precisó que el artículo 134 de la Constitución establece deberes para impedir el uso del poder público a favor o en contra de un partido o candidato.

"Sí llama directamente a no votar por un grupo conservador que en la lógica y la discusión pública se tiene perfectamente identificado a quién es el bloque conservador. Y allí ha colocado a partidos políticos", sostuvo.

La consejera Adriana Favela apuntó que se está garantizando la equidad en la contienda, así como la neutralidad en el actuar de los servidores públicos.

"Con estas expresiones del Presidente de la República, lo que se podría poner en riesgo los procesos electorales en Coahuila y en el Estado de México", advirtió.