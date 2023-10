INE ordena retirar publicaciones sobre la entrega del bastón de mando

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Quejas y Denuncias del

ordenó el retiro de las publicaciones realizadas por la Presidencia y el Gobierno de México, relacionadas con la entrega dela Claudia Sheinbaum, coordinadora de los comités de Defensa de la 4T.El PRD y el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, denunciaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y otros funcionarios por participar en el evento de la entrega del, el pasado 7 de septiembre.En palabras del presidente, el bastón es para que "sea ella quien ahora dirija el movimiento y dé continuidad a la transformación".La comisión determinó que dichas publicaciones no guardan relación con las actividades institucionales del gobierno, por lo que podría vulnerar los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad en la contienda.El consejero Arturo Castillo explicó que "no tiene que ver con el, tiene que ver con el aparente uso de recursos públicos para aparentemente impulsar a una figura política específica y una opción política específica. Esto podría constituir una vulneración al principio de imparcialidad contenida en el artículo 134 Constitucional"Sin embargo, rechazaron la imposición de una tutela preventiva contra Claudia Sheinbaum, las gobernadoras y gobernadores, al considerar que no hay elementos para advertir que puedan ocurrir eventos similares.