INE ordena suspender promoción personalizada de AMLO en entrega de programas sociales

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la Secretaría del Bienestar suspender el uso de propaganda personalizada con el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la entrega de programas sociales que llevan a cabo miles de "Servidores de la Nación".

Es decir, se solicita que esos servidores públicos no usen indumentaria con el nombre del presidente López Obrador, ya que el artículo 134 de la Constitución prohíbe que toda propaganda gubernamental tenga nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Además se ordenó que se retiren de manera cautelar de las cuentas de Facebook y redes sociales de estos servidores públicos las publicaciones en las que difunden la entrega de programas sociales de forma personalizada, es decir, videos en los que atribuyen como logro de una sola persona, el presidente, y no al gobierno de la República o una institución, la entrega de los bienes y recursos de programas sociales.

Las consejeras Claudia Zavala, presidenta de la Comisión y Adriana Favela, integrante, aclararon que no se pide suspender ningún programa social.

"No se está suspendiendo la entrega de ningún programa social, sino que se haga con el cuidado correspondiente para que no se incurra en ningún tipo de violación a las restricciones constitucionales. Los programas se tienen que seguir dando, pero sin caer en promoción personalizada", sostuvo Favela Herrera.

Por supuesto que no se va a suspender ninguna entrega sino que se pide suspender cualquier acto propagandístico de manera personalizada, reforzó Zavala Pérez.

Por unanimidad los integrantes de la comisión tomaron esas decisiones como medidas de tutela preventiva.

"Los programas sociales deben estar alejados de cualquier difusión de un servidor público en lo personal. Lo que conecta con nuestra materia es la modalidad en que se están ejecutando esos programas sociales y es que aparentemente se están dando actos propagandísticos (pues) se hace prevalecer el nombre del presidente", expuso Zavala.