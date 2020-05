INE pide a actores políticos no lucrar con la gente durante pandemia

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, pidió a actores políticos y servidores públicos jugar limpio y no aprovecharse de la necesidad de los mexicanos durante esta pandemia del coronavirus Covid-19, para sacar "raja política".

"Aprovechar la pandemia para lucrar políticamente es un acto de deslealtad con nuestra democracia y una acción que pone en riesgo nuestro sistema electoral" expuso al evidenciar la proliferación de videos y propaganda de servidores públicos en los que realizan entregas de apoyos para enfrentar la crisis sanitaria o económica, pero a través de promoción personalizada de sus personas.

En todo el país están desplegados alcaldes o legisladores, repartiendo despensas, cubrebocas, caretas de plástico, gel antibacterial incluso juguetes, dulces y piñatas en apoyo a los ciudadanos "lo cual no estaría mal" pero estos apoyos "se distribuyen en cajas o bolsas rotuladas con el nombre del servidor público que los entrega y los colores y logotipos de sus partidos", expuso Córdova.

Y en todos esos casos se graban y difunden videos de estas acciones con fines propagandísticos, en ocasiones incluso pidiéndoles a los beneficiarios que agradezcan en los propios videos el apoyo, todo lo cual está siendo documentado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, advirtió.

Pide UNAM no eliminar fondos para catástrofes

"Se procederá al análisis de conductas que eventualmente podrían ser violatorias del artículo 134 de la Constitución que prohíbe expresamente que la propaganda de los poderes públicos bajo cualquier modalidad de comunicación social incluya nombres, imagen, voces o símbolos que incluya la promoción personalizada del servidor público", dijo Córdova en video colocado en su cuenta de Twitter.

Por eso, de cara a las elecciones del 2021 el funcionario electoral advirtió que el INE estará vigilante.

"Seremos enérgicos en la aplicación de la ley que prohíbe el uso de recursos públicos y de programas sociales con fines electorales. Continuaremos atendiendo las quejas que se sigan presentando por hechos como estos".

Cuidar la democracia "significa jugar limpio, conforme a las reglas y no aprovecharse de las carencias y necesidades de la gente más desfavorecida", aseveró.