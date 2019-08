INE ratifica financiamiento para partidos políticos por 5mmdp en 2020

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó el financiamiento público que recibirán los partidos políticos en 2020, por 5 mil 239 millones 651 de pesos, así como su distribución.

Los consejeros recordaron que fijar ese monto no es una decisión del INE, sino la aplicación de la fórmula prevista en la Constitución, y dieron la bienvenida el debate sobre reducción del financiamiento.

Del monto aprobado - 5 mil 239 millones de pesos-, serán entregados a los partidos en ministraciones mensuales 5 mil 138 millones de pesos, y 110.4 millones de pesos se entregarán en especie, pues son franquicias postales y telegráficas.

La mitad de la bolsa total se ejercerá en el primer semestre del año por los 7 partidos políticos con registro, pero en el segundo semestre, la otra mitad se redistribuirá entre esas fuerzas políticas, más las que consigan su registro a partir de julio de 2020.

Así, si se consideran siete partidos, Morena recibirá mil 703 millones de pesos; el PAN, 936 millones; el PRI, 881.7 millones de pesos; y el PRD, 431.3 millones de pesos.

El Partido Verde recibirá 411.8 millones de pesos; Movimiento Ciudadano, 396.6 millones de pesos; y el PT, 377.2 millones de pesos.

En la discusión, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, celebró que se debata sobre los montos de financiamiento, pero pidió "no perder de vista que no es un tema de costos, sino de condiciones de equidad en la competencia política" y este principio debe prevalecer.

Apuntó que "sería trágico que pusiéramos en riesgo" lo logrado por un debate mal conducido.

Los consejeros Marco Antonio Baños y Jaime Rivera propusieron que se reduzcan los montos gradualmente.

Por su lado, la consejera Dania Ravel consideró viable la reducción pero pidió analizar que otorgar financiamiento público a los partidos es una práctica anticorrupción a nivel internacional, pues busca separar los intereses económicos y financieros que muchas veces buscan controlar a los gobiernos.

"En un país como México, en donde existe un grave problema de narcotráfico, el financiamiento público se vuelve aún mucho más importante" para blindar a la política y a los gobiernos, señaló.

Por eso, insistió, cualquier decisión debe valorar todas esas aristas para evitar la subordinación de candidatos y gobiernos a quienes les dieron dinero.

Asimismo, el consejero Ciro Murayama alertó también que no debe permitirse la privatización de la contienda electoral.

Indicó que hoy hay recursos limpios, cristalinos, que son los recursos públicos dedicados a la política y no será privatizando la política como se logre más cercanía con la ciudadanía "porque quien mete dinero a la política nunca lo hace desinteresadamente".

Los partidos políticos fijaron también sus posturas.

Camerino Márquez Madrid, del PRD, dijo que reducir la bolsa para partidos a la mitad conviene a Morena porque será el que más reciba recurso.

Planteó modificar la fórmula que actualmente prevé que el 30% de la bolsa total se divida de forma igualitaria y 70% de forma proporcional conforme a la votación obtenida en la elección a diputados de mayoría, para que la nueva distribución sea 50%-50%, lo que permitiría mayor equidad.

Incluso puso en la mesa formas novedosas para generar contiendas equitativas, y "que los partidos tengan una mañanera por lo menos un día a la semana ¿por qué no?".

Juan Miguel Castro, de Movimiento Ciudadano, planteó otras formas de acceso a la difusión como la compactación de spots que hoy son de 30 segundos en radio y televisión.

El consejero del Poder Legislativo por Morena, Alejandro Viedma, advirtió que reducción habrá a partir de 2020, en tanto que por el PAN, Víctor Hugo Sondón, dio la bienvenida al debate pero demandó que no haya imposición.