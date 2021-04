INE realiza simulacro de votación bajo medidas sanitarias por Covid

Salir a votar el 6 de junio próximo no debe ser considerado como un riesgo de contagio de Covid-19, máxime porque la autoridad electoral ha tomado las medidas sanitarias correspondientes, para que la ciudadanía ejerza el voto.

Así lo expresaron autoridades electorales que encabezaron este jueves, un simulacro de votación para mostrar las medidas sanitarias que se tomarán el próximo 6 de junio en cada una de las poco más de 162 mil casillas que se ubicarán por todo el país.

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña, presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, destacó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha pensado en todos los detalles sanitarios que se deben cumplir. Ya se tuvo una experiencia, recordó, que fue durante las elecciones en Coahuila e Hidalgo.

Subrayó que son 3 grandes componentes los que van a privar, en las casillas, el día de la jornada electoral: sana distancia, limpieza de lugares y utilización de insumos de protección sanitaria.

Lo que se busca, añadió, es mitigar riesgos.

El consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez, subrayó que se busca generar conciencia entre la ciudadanía, sobre lo que se debe hacer en materia sanitaria, el día de la jornada electoral.

Se han establecido, dijo, distintos elementos que permitirán ejercer el sufragio sin riesgo sanitario alguno.

Para el día de la jornada electoral, todos los lugares en donde se instalará una casilla, serán previamente desinfectados, lo mismo que el material.

Son 5 personas las encargadas de la casilla, siendo el o la presidenta, las que tienen máxima autoridad en ésta. A todo el personal se le entregará insumo sanitario de uso personal.

Además, se entregará gel desinfectante para proporcionar a votantes.

Cada persona que asista al lugar a emitir su voto, deberá portar un cubrebocas, en caso de que no lleve, en el lugar se le proporcionará uno. Si la persona se niega a usarlo, se le insistirá en la necesidad de portarlo y de resistirse, entonces quien esté a cargo de la casilla, podrá solicitar ayuda a personal de seguridad, para pedirle a la persona que se retire.

La persona que va a votar, no tendrá necesidad de tener contacto físico con los encargados de casilla, toda vez que la credencial de elector se muestra, se coloca en la mesa y para marcar que ya fue utilizada en el proceso, el propietario de la misma la detiene para que se haga el procedimiento.

Las mamparas en donde se emite el voto, no contarán con cortinas. Solamente se permitirá a dos personas al interior de la casilla.

La limpieza del lugar se prevé que se haga en un rango de 3 horas máximo. El lugar en donde la persona cruzará las boletas de votación, será sujeto a limpieza continua.

La autoridad electoral pidió a la ciudadanía hacer caso de las instrucciones de los funcionarios de casilla, que se trata de ciudadanas y ciudadanos que ese día se encargan de acompañar el proceso electoral.