INE rechaza ordenar a Alfaro y Delgado retiro de mensajes contra AMLO

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó ordenar al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y al senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, el retiro de mensajes emitidos en junio, en que acusaron a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador de estar detrás de movilizaciones violentas en el estado para desestabilizarlo.

El contexto de esos mensajes fueron las protestas violentas ocurridas el mes pasado en protesta por el asesinato, en el municipio de Ixtahuacán de los Membrillos, Jalisco, del joven Giovanni López, lo que desató concentraciones en la capital de la entidad.

Morena denunció ante el INE presunto uso de recursos públicos, calumnia, violación al principio de imparcialidad y violencia política, además de presunto uso de propaganda de Alfaro con fines de promoción personalizada, por la difusión de mensajes en redes sociales, además de carteles anónimos en la zona metropolitana de Guadalajara con la leyenda "¿Lobo estás... ahí? Para tu cuento. Me has fallado, yo creía en ti... Andrés Manuel te queremos fuera del gobierno".

Alfaro difundió el 4 de junio un video en donde acusó al presidente López Obrador y a Morena local de buscar desestabilizar la entidad, empero, hoy por unanimidad los consejeros del INE integrantes de la Comisión de Quejas determinaron que en un análisis preliminar no se advierte que se busque posicionar electoralmente o busque afectar la equidad en una contienda.

Se expone la visión del funcionario sobre lo que sucedió y la gobernabilidad en el estado, pero no se advierte que haya incurrido, de un análisis preliminar, en una violación al artículo 134 constitucional, que prohíbe la promoción personalizada de servidores públicos, establecieron al declarar infundada la petición de medidas cautelares para el retiro de los mensajes.

Alfaro "trata de explicar lo que sucedió ahí (...) y no se aprecian frases que implique que este funcionario pretenda posicionarse indebidamente ante la ciudadanía", expuso la consejera Adriana Favela.

En tanto, en el caso de una carta emitida y difundida por el senador Delgado Rannauro, "se considera que está amparada por la libertad de expresión".

La consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas, explicó también "no tenemos elementos paras dictar medidas cautelares porque en apariencia de buen derecho no hay evidencia de que se pretenda posicionar cuestiones electorales que vulneren la equidad en la contienda".

Los mensajes se dieron en un contexto de disturbios en el estado, y cada quien tiene su opinión en torno a ello. La comisión tiene el deber de vigilar que se cumpla la ley "pero conservar las libertades y por otro lado que ningún servidor público pueda romper las condiciones de equidad o las ponga en riesgo".

El consejero Jaime Rivera también sostuvo: "el gobernador hace pronunciamientos sobre una situación específica en su estado, da su punto de vista y habla de lo que considera problemas de gobernabilidad, no hace promoción personalizada ni incurre en propaganda gubernamental para favorecer a un partido o descalificar a otro y si bien menciona a un partido no lo hace en un supuesto de competencia electoral".

Si menciona a un partido (Morena) pero "tampoco hace un juicio que parezca vinculado a la competencia electoral", insistió Rivera.