INE rechaza, por ahora, paridad en gubernaturas tras "confusión"

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Tras un choque entre dos bloques de consejerías, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (

) rechazó el acuerdo por el que los partidos políticos deberán postular cinco mujeres para las gubernaturas en las elecciones de 2024, a fin de garantizar la paridad de género.Un bloque de consejeros conformados por Claudia Zavala, Dania Ravel, Jaime Rivera, Arturo Castillo, Martín Faz y Carla Humphrey votaron en contra del proyecto en lo general, a fin de respaldar un engrose sobre la fundamentación del proyecto.Sin embargo, al votarse mayoritariamente en contra, la consejera presidenta del, Guadalupe Taddei, señaló que ya no habría votación en lo particular y el proyecto quedaba rechazado.La consejera Dania Ravel acusó que hubo una "chicanada" en la votación, porque no tuvieron oportunidad de discutir el engrose por separado.