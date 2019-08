INE rechaza suspender "mañaneras" de AMLO

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó emitir medidas cautelares para suspender las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, denunciadas por promoción personalizada, actos anticipados de campaña y realización de informes de labores fuera de los plazos previstos.

La decisión fue tomada por unanimidad de los consejeros tras valorar que si bien no proceden las medidas cautelares y el INE solo está facultado para pronunciarse sobre ellas con un análisis preliminar, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe analizar de fondo y pronunciarse sobre la legalidad y alcances de las conferencias mañaneras.

Los consejeros Pamela San Martín y Benito Nacif esbozaron los distintos análisis que tendrá que hacer el Tribunal para resolver de fondo las quejas sobre el tema de las mañaneras. El primero fue presentado por el PAN hace dos meses y hoy lo promovió la priísta Fadua Zulema David.

San Martín aseguró que la comisión del INE no puede dictar cautelares porque en este caso (promovido por la priísta) no hay peligro en la demora que las amerite, pero se debe reflexionar sobre el nuevo mecanismo de comunicación del gobierno, porque hay sobrexposición y el TEPJF debe analizar si puede afectar una contienda futura o afecta la posibilidad futura de sus oponentes políticos.

"Hay un tema de rendición de cuentas y de acceso a la información pero también acceso privilegiado y sistemático a los medios de comunicación y a medios públicos", añadió la consejera.

Por su parte, Nacif explicó que la Sala Especializada también debe evaluar el contenido de las conferencias denunciadas y si se incurre o no en promoción personalizada, además del uso de recursos públicos.