INE selecciona a encuestadoras para elección de nueva dirigencia

El Instituto Nacional Electoral (INE) eligió este lunes por la tarde, por insaculación, a las tres empresas que realizarán el sondeo para elegir a la nueva dirigencia nacional de Morena y secretaría nacional.

Se trata de BGC Ulises Beltrán y Asociados, Covarrubias y Asociados S.C, y Parametría S.A de C.V.

El sorteo se llevó a cabo de entre un total de cinco empresas que fueron insaculadas. Las dos que quedaron fuera son: Demotecnia 2.0 S. A de C. V y Mendoza Blanco y Asociados S.C.

Estas dos últimas empresas podrán participar en la encuesta de reconocimiento, la cual se llevará a cabo si es que a caso se registran más de seis aspirantes para competir por la dirigencia nacional y más de seis para la secretaría nacional.

Es el Instituto Nacional Electoral el encargado de llevar a cabo la elección interna de Morena para renovar la dirigencia nacional.

Se suman aspirantes a dirigencia. Con el registro del diputado federal, Mario Delgado, este lunes, suman ya cinco aspirantes para contender por la dirigencia nacional de Morena y secretaría nacional.

En punto de las 12:00 horas, Delgado acudió a las instalaciones del INE para cumplir con el requisito de inscripción.

El legislador llegó acompañado del exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, además de diputados federales como Dolores Padierna y Pablo Gómez, entre otros.

Delgado se comprometió convertir al partido en un instrumento del pueblo mexicano y señaló que, de llegar a la dirigencia, el 50% de las prerrogativas serán devueltas para que se destine a la vacuna contra el Covid-19.

Quien también se inscribió para ser candidato a la dirigencia es Alejandro Rojas Díaz Durán, quien prometió que, de ser electo, acabará la reelección automática, pues aseguró que es el pueblo el que debe decidir si continúa un funcionario o no.

El diputado Javier Hidalgo Ponce se registró también como aspirante a la dirigencia e indicó que su intención es evitar que se formen grupos alienados a alguno de los aspirantes, que haya "un solo Morena, el de López Obrador.

Por su parte la senadora, Citlalli Hernández Mora, informó que se inscribirá como aspirante a la Secretaría General de Morena, pero criticó que exista un proceso inequitativo debido a que se busca elegir a la dirigencia de Morena a través de una encuesta abierta, en la que tienen ventaja los populares, y lamentó que en la convocatoria no haya un principio de paridad.

También la secretaria de Mujeres del CEN de Morena, Carol Arriaga García, se registró también como candidata a dirigir la Secretaría General, y señaló que el INE falló en la convocatoria que emitió, pues afirmó, violenta el estatuto del partido al no establecer la obligatoriedad de la paridad de género.