INE suma 100 amparos para no bajar salarios

Ciudad de México.- Un centenar de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) consiguió suspensiones provisionales o definitivas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones, por lo que temporalmente mantendrá sus ingresos de 2018, todos superiores al que recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre quienes han emprendido esa vía jurídica están los consejeros Claudia Zavala, Jaime Rivera y Adriana Favela, quienes se sumaron al consejero presidente, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y más de 15 directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas que integran la JGE.

De acuerdo con fuentes del INE, casi todos los 130 funcionarios, que hasta 2018 percibían más de 108 mil 305 pesos mensuales —el tope salarial, puesto que es la percepción del presidente Andrés M. López Obrador—, solicitaron un amparo.

De esta forma, un centenar ha conseguido la suspensión y otros aún esperan la decisión judicial, en tanto que muy pocos fueron los que no solicitaron protección de la justicia. Por ello el INE pagará salarios diferenciados, según las órdenes emitidas por los jueces en cada caso. Hoy hay funcionarios que ganan más que el Jefe del Ejecutivo y que los consejeros electorales que decidieron no ampararse o no ganaron la suspensión.