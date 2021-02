INE vigilará que no se tome foto de credencial durante vacunación

El Instituto Nacional Electoral (INE) vigilará que no se tome fotografía de la credencial de elector a las personas que acudan a los módulos de vacunación, para inocularse contra el Covid-19, así como que tampoco se capture imagen de la persona misma.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, aprobó un acuerdo mediante el cual –además- se especificó que esta junta podrá, en el futuro, aplicar medidas cautelares en caso de contar con elementos o pruebas de uso indebido de la credencial de elector, en el marco del Programa Nacional de Vacunación en curso.

Esta comisión desechó una queja del PAN a partir de la cual el partido solicitó medidas cautelares por la solicitud de credencial de elector y toma de fotografía del plástico, en el marco de la jornada de vacunación a adultos mayores contra el Covid-19.

La solicitud fue desechada porque se consideró que el hecho fue subsanado a partir de que el pasado miércoles por la noche, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, aseguró que esa acción no se repetiría más.

Personal del INE, informó el consejero Ciro Murayama, verificó que en los módulos de vacunación ya no se estuviese tomando fotografía a la credencial de elector y tampoco a las personas.

El asunto pasará al Consejo General del INE.