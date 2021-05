"INE y TEPJF, los más tenaces violadores a la ley", dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a no estar pensando que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son quienes garantizan la democracia, pues los acusó de ser los más tenaces violadores a la ley y de ser los más opositores a la democracia en México.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal acuso al INE de hacerse de la "vista gorda" en la entrega de tarjetas con apoyos económicos bimestrales para mujeres por parte de Adrian de la Garza, candidato a la gubernatura de Nuevo León por la alianza PRI-PRD.

En Palacio Nacional, el presidente señaló que los mexicanos deben de denunciar cualquier acto de fraude electoral, pues indicó que las elecciones de este año tienen que ser "las elecciones más limpias y libres en la historia de México".

"Cuidar eso, y no estar pensando que la democracia la van a garantizar el INE, el Trife o el Reforma, pues han sido siempre los más tenaces violadores de la ley, los más opositores a la democracia. La paradoja es de que el INE en vez de garantizar la democracia ha sido creado y funciona en los hechos para impedir la democracia", dijo el presidente.

"Es lo que estamos viendo porque esto (la entrega de tarjetas) no lo ve el INE, se hacen de la vista gorda", acusó.