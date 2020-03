Inegi pide apoyo a GN tras ataque a un encuestador

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) solicitará el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), de la Guardia Nacional (GN) y de las autoridades municipales para que brinden protección a los encuestadores que realizan el Censo 2020, luego de que un entrevistador fue atacado a balazos, informó a EL UNIVERSAL, Jorge López Guzmán, coordinador del instituto en la entidad.

"Vamos a reforzar la seguridad de todos los entrevistadores, ahora van a trabajar en brigadas de tres a cinco en áreas de alta peligrosidad, porque no podemos suspender el Censo 2020, ya que nos traería complicaciones", señaló.

El encuestador, uno de los 101 que trabajan en Juchitán, fue lesionado con disparos de arma de fuego cuando realizaba sus labores en un domicilio de la colonia Magisterio Democrático, al norte de la ciudad. Fue trasladado al hospital civil y su estado de salud se reportó como delicado.

Tras la agresión, que ocurrió cerca de las 10:00 horas de este lunes, todos los entrevistadores del Inegi recibieron la orden de suspender sus actividades en esta ciudad.

"No sabemos si vamos a reanudar mañana [hoy]. Vamos a esperar indicaciones de los coordinadores, de los responsables de área y de supervisores", dijo un encuestador que pidió el anonimato.

La persona lesionada fue identificada como Mauricio Santiago Marín, de 37 años. Según reportes preliminares, la víctima estaba tocando la puerta de un domicilio cuando fue atacado a balazos.

Estaba acompañado de otro de sus compañeros, quien entró en crisis nerviosa.

De acuerdo con el parte médico, el encuestador recibió tres impactos, uno en el abdomen, otro en el tórax y uno más en el antebrazo. Según los médicos, podría ser transferido al hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Tehuantepec.

Tras la agresión, las autoridades del Inegi en Oaxaca dieron a conocer que reforzarán protocolos de seguridad, lo que implica que el levantamiento censal se realice mediante brigadas.

El instituto informó que los atacantes, aún sin identificar, dispararon desde una motocicleta.

"El Inegi, a través de su coordinación estatal y municipal, brinda todo el apoyo posible a la familia de Marín Santiago, se mantiene atento a su estado de salud (...) y a las investigaciones", informó.

Agregó que por la alta incidencia delictiva de Juchitán, uno de los focos rojos en Oaxaca, en la ciudad el censo se levanta en papel y no se utilizan dispositivos móviles.