"Ineptitud daña salud de mexicanos, antes que Covid-19", asevera PAN en el Senado

Este jueves la senadora Alejandra Reynoso Sánchez del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que "(...) anterior a la pandemia, la crisis del sector salud se agravó de marzo a la fecha por la ineptitud del gobierno federal que ha causado un desastre que padecen los enfermos de males crónicos".

Se resiente la incapacidad oficial en los servicios de salud federales, "mucho antes de que llegara el Covid-19 a nuestro país, miles pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, VIH o cáncer, con dificultades para surtir sus recetas médicas", dijo la senadora de Guanajuato.

En ese sentido, añadió, "el costo del virus de la ineptitud no se mide en pesos, se mide en vidas, dolor, angustia".

Acusó que "este gobierno realiza adquisiciones improvisadas, compras con sobreprecio o productos que no cumplen con la calidad, generan cuellos de botella en aras de una falsa austeridad, destina menos presupuesto a salud y lo poco lo gasta mal".

En conferencia virtual, lamentó que "el sector Salud es un desastre, ya que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en seis meses evidencia que es un fracaso, y no cuenta con reglas de operación, carece de planeación, organización y está bajo la dirección de un antropólogo".