"Infectadas, fuera": la amenaza que dejaron a una enfermera del IMSS

Una nueva denuncia de agresión a una enfermera se hizo viral en redes sociales, en donde se aseguró que una enfermera del IMSS del área de pacientes con cáncer fue víctima de amenazas.

La enfermera, al llegar a su vivienda ubicada en el fraccionamiento Paseos de Vergel, se encontró dos carteles intimidatorios.

Las amenazas textualmente decían: "infectados fuera, estás vigilada" y "Eres la primera de la lista mueran los del IMSS".

Inmediatamente, la hija de la mujer denunció vía redes sociales las amenazas, considerando que tal acción es cobarde y sin fundamentos.

Según los vecinos no vieron quién fue el autor de estos carteles, pero se sabe que las autoridades ya tienen conocimiento del caso.

Andrea Canul Braga, hija de la afectada, dijo que "ella no es doctora ni enfermera, mi mamá toma medidas de higiene en su casa, en su trabajo, mucho más por los pacientes con los que trata".

Asimismo, afirmó que no es justo y agradable que doctores, enfermeros y trabajadores que luchan día tras día con el Covid, para dar la mejor atención médica, sean tratados de esta manera.

Afirmó que ya se están tomando las medidas correspondientes; el hecho fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado y esperan que caiga todo el peso de la ley contra el que resulte responsable.

Cabe recordar que fue el 14 de mayo cuando el congreso local aprobó reformas al Código Penal del Estado agregando el artículo 358-Bis del Código Penal del Estado de Yucatán en materia de lesiones contra enfermeros, médicos o cualquier especialista de la salud de una institución pública o privada.

Se le pondrá un castigo de 1 a 3 años de prisión o de 50 a 200 días de multa, y de 50 a 100 días de trabajo comunitario a quien agreda a los profesionales de la salud, y las lesiones no pongan en peligro su vida y tarden en sanar hasta 15 días.

En Yucatán se han documentado más de 8 casos de agresiones contra médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud a quienes se les ha tirado café, se les ha intimidado y amenazado hasta con incendiar su vivienda y coche.

A raíz de estos hechos ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, el Poder Legislativo estableció sanciones y multas para quienes agredan al personal de salud.