Infonavit aprueba créditos para independientes y migrantes en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- El

dio a conocer que se le autorizó brindar a los

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opciones para utilizar el ahorro de su Subcuenta de Vivienda en créditos para mejora, compra y construcción de vivienda.La propuesta fue aprobada este martes en la sesión ordinaria número 929 del, con elde los sectores de los empleadores, trabajadores y de gobierno que conforman al Instituto.La propuesta comprende modificaciones alpara que, además de las personas trabajadoras con relación laboral vigente, se permitirá ela personas trabajadoras del hogar, periodistas, músicos y, entre otros.En representación del, EJE Ejecutantes, y de la CTM,, celebró esta iniciativa, la cual constituye un avance sustantivo para que se amplíe ela sectores no atendidos, como el de los músicos, quienes por primera vez contarán con opciones reales para ejercer su derecho a la vivienda.Por su parte, el director general del, reconoció la importancia del diálogo con el, en especial con la CTM y la CROC, haciendo mención de que, a partir de una reunión sostenida el 10 de febrero en el aeropuerto de la Ciudad de México, fue posible tener encuentros en Reynosa, Matamoros y Cancún, para invitar, de manera directa, a los trabajadores afiliados a dichas centrales obreras para que aprovechen los beneficios que les brinda elAdicionalmente, el director general recalcó que durante marzo lafue significativa y que el ritmo de la misma se incrementará esperando que a partir dese entreguenmensuales, por lo que la promoción del, en conjunto con los sindicatos, es fundamental.