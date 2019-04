Infonavit, con 130 casos de robo de identidad

En 19 años se han registrado 130 denuncias por suplantación de identidad en la solicitud de créditos de vivienda y mil 519 para obtener crédito Mejoravit, indicó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

En un trabajo realizado por los periódicos El Universal, El Informador de Jalisco, y Pulso Diario de San Luis, se destaca que datos del instituto señalan que desde 2010 solamente se han recibido estas denuncias de parte de sus 60 millones de derechoahabientes; el organismo ha asegurado que la protección de los datos personales es una prioridad para su administración.

En marzo, anunció que, a partir de este año, implementará un protocolo para garantizar la protección de datos personales de su derechohabiencia mediante un convenio con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Ante las quejas por la falta de atención y seguimiento de las denuncias de robo de identidad, el Infonavit contesta que procede con la cancelación del crédito, devolviendo las cantidades que le corresponden a la subcuenta y restituyendo el derecho al crédito del titular.

Para que el derechohabiente pueda iniciar una investigación deberá acudir al área Jurídica o de Crédito de la Delegación Regional más cercana a su domicilio, o bien, en la Gerencia de Denuncias, Investigaciones Especiales y Asuntos Penales ubicada en la avenida Barranca del Muerto, Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

El trabajador deberá presentarse con la denuncia presentada ante el Ministerio Público, además de que se deberá solicitar a la autoridad ministerial que emita un dictamen pericial de grafoscopia y copia de esos documentos, las cuales son las pruebas para determinar que la firma del contrato de crédito no fue puesta "de puño y letra" del afectado "siendo necesario contar con los elementos de prueba bastantes suficientes para tener la seguridad y legalidad jurídica con toda certeza de que no firmó, aceptó y se obligó en el contrato de apertura de crédito (copia)".

Algunas de las recomendaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para evitar el robo de identidad son resguardar los documentos personales, así como los datos financieros, para evitar que extraños tengan acceso.

El organismo pide verificar los estados de cuenta a fin de identificar movimientos sospechosos y, en caso de que éstos se presenten, se tendrá que acudir a la misma Condusef para descartar el robo de identidad.

Trabajadores de Jalisco alertaron sobre un esquema de robo de identidad en el Infonavit en créditos a su nombre que jamás solicitaron. Pese a las denuncias, no hay soluciones contundentes por parte de autoridades federales ni estatales.

Las víctimas de este delito revelan que desconocidos falsificaron su información, con lo que pidieron créditos para adquirir viviendas mediante el Infonavit que alcanzan hasta un millón y medio de pesos. Lo anterior ha provocado una retención mensual en sus salarios de entre nueve mil y 15 mil pesos, equivalentes a más de la mitad de sus sueldos.

Mónica Arellano y Jésica Sandoval, trabajadoras en una empresa de tecnología, explican que se adquirieron a sus nombres créditos por 1.4 y 1.5 millones de pesos para dos viviendas, respectivamente, en Tepic, Nayarit.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco, Luis Méndez, manifiesta su preocupación por la incidencia del robo de identidad en créditos del Infonavit, y asegura que es necesario incrementar las medidas de seguridad para reducir estos casos.

"Es lamentable, se vulnera en todos los sentidos el Estado de derecho y es muy delicado. Creo que deberían, tanto el Infonavit como las partes que integran este sistema, implementar un mecanismo más agresivo en cuanto a la vigilancia para que ya no suceda esto. Es complicado para un trabajador estar pagando su crédito, por lo que con este tipo de prácticas delictivas el tema se hace más delicado", dijo.

Gustavo Núñez, vicepresidente de operaciones de la Delegación Occidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), aseguró que desde hace cinco años ejerce revisiones exhaustivas para evitar robos de identidad o casas compradas con dinero ilícito.

"Realizamos todas nuestras operaciones bajo notaría y ésta tiene sus sistemas para verificar la identidad de cada comprador con las credenciales de elector. También hacemos chequeos con el Infonavit y no nos apresuramos en cerrar la negociación, sino que nos damos un par de días para investigar a las personas que estamos vendiendo", apuntó.