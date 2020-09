Informa IMSS sobre acciones de seguridad para personal de salud

Con capacitación, un programa de salud mental, un acuerdo de trabajo domiciliario en personal vulnerable, incapacidad temporal como enfermedad de trabajo, Bono Covid, notas de mérito y equipos de protección personal, son las acciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó durante emergencia por coronavirus, a fin de proteger a su personal.

En el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, resaltó la importancia que debe tener el personal de salud que atiende la pandemia, y destacó que este año la Organización Mundial de la Salud planteó como tema central la Seguridad del personal de la salud como prioridad para la seguridad de los pacientes.

"Desde luego que la seguridad respecto a las infecciones, pero en estos casos, la seguridad estaba en dimensiones mucho más amplias, la seguridad en los traslados a su centro de trabajo, incluso en sus domicilios, cuando al principio de la pandemia había esta estigmatización al personal de salud como los portadores del virus", recordó.

En las Oficinas Centrales del IMSS se realizó la sesión del Consejo de Salubridad General para conmemorar el Día Mundial de la Seguridad del Paciente y promover medidas que fomenten la solidaridad y cuidado de los enfermos.

Zoé Robledo señaló que la capacitación especial para el tema de Covid -19 no sólo es importante para la adquisición de conocimientos, sino para el mejor manejo de la enfermedad. "Hasta el momento aquí en el IMSS hemos capacitado a 240 mil 423 trabajadores, de los cuales 81 mil son enfermeras y 64 mil médicos", explicó.

Destacó la operación del programa de salud mental Covid-19 para trabajadores IMSS, donde se han integrado a los equipos de Servicios de Prevención y Promoción de la Salud para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (SPPSTIMSS) 129 psicólogos que han atendido a 28 mil 184 trabajadores en terapia grupal y 20 mil 835 en terapia individual.

Para procurar la protección de los trabajadores de la salud con mayor riesgo de complicación en caso de contagio, se generaron dos acuerdos en conjunto con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), donde según sus factores de riesgo y estado de salud, se expidieron 43 mil 700 autorizaciones para ausentarse del trabajo, indicó.

Otro de los acuerdos fue que a los trabajadores del IMSS confirmados o sospechosos al SarsCoV2 se les reconoció de manera ágil y en un corto plazo la Incapacidad Temporal como Enfermedad de Trabajo, por lo que se han entregado 100 mil 316 incapacidades por la enfermedad a los trabajadores, señaló.

Además, el Bono Covid que ha beneficiado a unos 167 mil trabajadores; las notas de mérito para 66 mil empleados, y la dotación de Equipos de Protección Personal y otros insumos para el personal de salud que hace frente a la emergencia sanitaria.

Zoé Robledo enfatizó que el reto más grande en la historia del IMSS es la pandemia por Covid-19, sin embargo, de no ser por la actitud del personal de salud, por su disposición y compromiso institucional, no hubiera sido posible tener resultados positivos.

Durante el desarrollo de la sesión del Consejo de Salubridad General, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del nuevo coronavirus y se brindó un minuto de aplausos para reconocer la labor del personal de salud que atiende a los enfermos.

El Día Mundial de la Seguridad del Paciente se conmemora este año bajo el lema "Personal sanitario seguro, pacientes seguros", con lo cual se pretende despertar una mayor conciencia y participación de la sociedad para evitar infecciones nosocomiales, así como ampliar los conocimientos en todo el mundo para enfrentar los retos en salud.