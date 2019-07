Informará AMLO sobre despidos de alta burocracia por austeridad

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno informará sobre el número de funcionarios de alto nivel que fueron cesados por su política de austeridad, pero insistió en que no son necesarios tantos servidores públicos.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo recordó que la campaña por la Presidencia de 2018, la hizo sólo con cuatro personas.

"¿Cómo hicimos la campaña?, con cuatro personas, dos compañeros en la conducción, en la camioneta, César Yáñez y yo. Si hay más ya no me siento bien, de repente tengo más gente, ya me enredo, para qué tantos servidores públicos".

Recordó que en su libro "La Salida" habla de que en el gobierno hay 9 mil plazas de alto nivel y consideraba que podría llevar el gobierno con 3 mil. "Quiero ver cuántos llevamos, estoy seguro que no llegamos a los 3 mil, pero hay muchas resistencias".

El mandatario dijo que informará a detalle cómo va a quedar el gobierno con los despidos de la alta burocracia.

El pasado 1 de julio El Universal dio a conocer que en los primeros seis meses del nuevo gobierno la Secretaría de la Función Pública tiene registros de 21 mil 727 trabajadores que han presentado su renuncia entre trabajadores de base, confianza, honorarios y eventuales.