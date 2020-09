Informe celebra Cultura Comunitaria, pero no incluye resultados de FC

Según el documento completo del Segundo Informe de Gobierno, del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020, la Secretaría de Cultura y sus organismos coordinados atendieron a 54.1 millones de personas a través de 494 mil actividades artísticas y culturales.

En el 2020 el presupuesto fue de 13 mil 367 millones, pero fue modificado y quedó en 10 mil 685.5 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 5 mil 277.8 millones de pesos al cierre del mes de junio. Sin embargo, ante la crisis sanitaria, se ordenó un recorte del 75% al gasto corriente en toda la administración pública. Hasta el momento, la Secretaría de Cultura no ha hecho público a cuánto asciende el recorte para el sector cultural.

Así como para la programación de actividades, entre ellas: difusión y promoción cultural; apoyo a las industrias creativas y culturales; acciones de capacitación, formación y educación artística y cultural; protección y preservación de la diversidad y del patrimonio cultural; asimismo de mantenimiento y remodelación de la infraestructura cultural ya existente.

En el documento completo del Informe de Gobierno no se encuentran los resultados del Fondo de Cultura Económica, que el Presidente destacó esta mañana, donde habló de las colecciones populares de Vientos del Pueblo y a que lanzarán el próximo año 21 para el 21, con tirajes de 40 mil y 100 mil, respectivamente; ni mucho menos las 631 mil descargas de libros digitales.

El Informe destaca sobre todo el Programa de Cultura Comunitaria, que dice haber llevado a cado cuatro mil actividades culturales, con la participación de 812 mil personas, en 497 municipios de todo el país, de los cuales 285 registraron altos índices de violencia, 82 un alto y muy alto rezago social y 97 son municipios indígenas con alta presencia de hablantes de alguna lengua originaria.

Uno de los proyectos que más detalla es del Complejo Cultural Los Pinos que fue visitado por 1.8 millones de personas entre septiembre de 2019 y el 24 de marzo, fecha en que cerró temporalmente; y asegura que la apertura de Los Pinos para el pueblo de México es el detonante del Proyecto Bosque Cultural Chapultepec.

"Con el que nos ponemos en la vanguardia del mundo apostando por un modelo de espacio cultural poderoso no solo por la dimensión, que no existe otro igual, sino por la visión de cultura más amplia que contempla el reconocimiento desde lo paleontológico hasta lo contemporáneo, pasando por lo arqueológico, histórico, el México moderno hasta el momento actual, en una fusión viva de cultura y medio ambiente", señala.

En cuanto a las acciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el Informe destaca la realización de mil 442 acciones para la prevención del deterioro de las zonas arqueológicas; y señala que a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Litertura (INBAL), se atendieron a 10.7 millones de personas en más de 15 mil actividades artísticas y culturales; entre las que destaca 184 exposiciones.

Respecto al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), que este año se anunció su transformación luego del decreto presidencial que ordenó la extinción de fideicomisos sin estructura orgánica, el informe destaca la entrega de 2 mil 471 estímulos y económicos, así como el proceso de insaculación de jurados ante notario público y el reforzamiento del Código de Ética con perspectiva de género, anticorrupción y en pro de la no violencia y la inclusión de nuevas disciplinas como la de artes y tradiciones populares.

En cuanto al cine, se destaca que a través de Estudios Churubusco se atendieron 63 largometrajes y 17 cortometrajes. Además, se apoyaron 11 proyectos cinematográficos en coproducción (en las áreas de servicios digitales, sonido y laboratorio).

Ante la contingencia sanitaria, el Informe señala creación de la plataforma Contigo en la distancia con 2.5 millones de visitas a 4 mil contenidos, así como las convocatorias de Espacios escénicos independientes en resiliencia que apoyó a 396, y Teatro en casa, que brindó 70 apoyos.

A lo largo del documento, la Secretaría de Cultura da cuenta de cursos, charlas, mesas, programación y generación de contenidos de sus distintas dependencias; incluso, da cuenta de homenajes o menciones conmemorativas a diversos personajes, desde el centenario de Chava Flores, hasta un homenaje a Manuel Felguérez, fallecido recientemente, víctima de Covid.

Además, pese a no formar parte de la estructura de la Secretaría de Cultura, se informa acerca de los trabajos de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, que realizó conmemoraciones como el centenario luctuoso de Felipe Ángeles.

Y también sobre esa oficina que depende de la Presidencia de la República, destaca la entrega de 300 tabletas Kindle a bibliotecas públicas ubicadas en municipios con muy alta marginalidad. A los equipos, donados por la empresa Amazon, se les integró una colección de 697 libros digitales, iniciativa se impulsó la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México en el marco de la Estrategia Nacional de Lectura, que ellos coordinan.

También da cuenta del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que tampoco forma parte de la estructura de Cultura, y se destaca desde el mantenimiento de una torre de transmisión hasta la transmisión de la ceremonia del Grito de Independencia y las conferencias diarias del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Uno que sí forma parte de Cultura es el Fondo Nacional para el Fomento de la Artesanías, pero como si no lo fuera pues el único dato que se presenta es una tabla con datos que provienen fundamentalmente de septiembre de 2019 sobe artesanías recibidas y estímulos otorgados.