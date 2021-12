"Informe de AMLO por 3 años de gobierno, alejado de la realidad"

El informe que presentó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo del tercer aniversario de su gobierno responde a una realidad distinta a la que vive el país, consideró la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria.

En entrevista, la diputada federal destacó que contrario a lo que manifestó el mandatario, "lo que hoy tenemos en México es una profunda crisis económica, un alza de precios exorbitante que lastima a las familias mexicanas, sobre todo a las más pobres. Tenemos mayor inseguridad, no tenemos medicinas, no hay acceso a la salud, hay más pobreza".

La dirigente tricolor sostuvo que no hay un solo indicador que nos diga que estamos viviendo mejor en nuestro país "y desafortunadamente también vemos que sigue habiendo un ánimo de polarización, de división que nos debilita como nación".

Remarcó que el gobierno federal también sigue fallando en el tema de salud, pues es evidente que pasa a segundo término y no hay preocupación de una cuarta ola de Covid que amenaza con llegar a un país que no está preparado y su infraestructura, en sus insumos y en sus vacunas para recibir otro golpe en medio de la crisis económica que estamos viviendo.

Carolina Viggiano criticó también que el presidente niegue que se esté militarizando al país, cuando es un asunto más que evidente.

"La militarización del país es un tema que que hay que discutir, porque hoy por hoy los militares desempeñan muchas tareas que los aleja de la función de seguridad que se les ha encomendado como prioridad y me parece que no podemos poner en riesgo una institución tan importante del Estado mexicano", alertó.

Por otra parte, la secretaria general del PRI reprobó el acarreo de simpatizantes para que asistieran al mitin que encabezó el presidente de la República en el Zócalo de la Ciudad de México.

"Eso que se ha criticado tanto durante mucho tiempo es justamente lo que están repitiendo. Me parece que son prácticas que deberíamos desterrar y no abusar de la necesidad y la pobreza de la gente", expresó.