Informe de Gobierno de AMLO y la Transformación de México

La secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, entregó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, el sexto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que da cuenta del estado que guarda la administración pública federal.

Al hacerlo, la funcionaria federal aseguró que con ello, cumplió la responsabilidad que le mandata la constitución, y aseguró se trata de un informe del mejor Presidente que ha tenido nuestro país.

"Hago entrega de este sexto y último informe de gobierno del mejor Presidente que ha tenido este país, Andrés Manuel López Obrador", declaró en medio de aplausos por parte de diputadas y diputados de Morena, PT y PVEM.

Alcalde Luján aseguró que el documento "representa la lucha de muchos años por parte de millones de mujeres y hombres que decidieron acompañar al político tabasqueño, lo que permitió sentar las bases de la cuarta transformación de la vida pública en México.

"En este documento que entregamos está la esencia del humanismo mexicano, de la más justa distribución del ingreso y la riqueza... ...los que antes no pagaban impuestos hoy pagan, y esos recursos se destinan a los que menos tienen, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los estudiantes de las escuelas públicas, a los jóvenes, a los campesinos, y no, no son programas sociales, hoy son derechos sociales gracias a todas y todos ustedes", expresó.

La titular de la Segob sostuvo que todo lo anterior se ha logrado sin incrementar impuestos ni endeudar al país, "implementando una fórmula que parece sencilla, pero que nunca se había implementado", que es acabar con la corrupción y acabar con los privilegios: "Con un ejercicio honrado del presupuesto en tan solo 6 años se han logrado construir trenes, puertos, aeropuertos, carreteras, distritos de riego, hospitales, plazas, universidades, hemos recuperado las empresas públicas y también la rectoría en nuestros recursos naturales, se ha incrementado el salario al doble y lejos de distorsionar la economía hoy tenemos máximos históricos en empleo formal, máximos históricos en salario promedio y máximos históricos en inversión extranjera, el peso pesa como una moneda en el mundo y les consta que como nunca se ha defendido la soberanía, y hoy a México se le respeta".

Agregó que por ello, no es ninguna casualidad que apenas hace unos meses más de 35 millones de mexicanas y mexicanos decidieran que continuara el segundo piso de la transformación, y que tampoco es una casualidad que decidieran que fuera una mujer la primera mujer Presidenta de nuestra patria, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

"Pero quizá uno de los legados más importantes que nos habrá de dejar el presidente de México para el futuro es que si en algún momento, más adelante, regresan por sus privilegios los que se creían dueños de México, las nuevas generaciones tendrán la receta, tendrán el camino ya probado que es que solo el pueblo puede salvar al pueblo, y que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación, la ruta es la democracia", sentenció.

Finalmente, detalló que López Obrador decidió no hacer uso de su facultad para poder presentar una iniciativa preferente, pues el congreso ya con las iniciativas de reforma constitucional que fueran presentadas por él el pasado 5 de febrero: "Les toca a todos ustedes ser verdaderos defensores del pueblo, tomar la última palabra y decidir qué sucederá, ustedes seguirán haciendo historia".