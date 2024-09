Críticas de la oposición al informe de gobierno de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- Senadores de oposición reprocharon las cifras alegres, fuera de la realidad, del presidente Andrés Manuel López Obrador en su último informe de gobierno en el que presumió un país en paz, aunque hay 190 mil ejecutados en su sexenio, un sistema de salud mejor que en Dinamarca, sin medicinas, pero en lo único que cumplió cabalmente es en haber heredado Palacio Nacional a la próxima presidenta, sostuvieron.

La senadora del PRI, Claudia Anaya, subrayó que fue un "informe de espejismos" donde habla de un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, cuando no hay ni medicamentos en los hospitales públicos, y en las clínicas rurales a los médicos les tiene que pagar la población.

"Cierra el sexenio como lo empezó. Con muchas expectativas, diciendo cosas que se harían y ahora afirmando que se hicieron, pero no es así. Afirma que el IMSS-Bienestar es el mejor sistema de salud del mundo, esto no es una realidad. Los domingos ni siquiera hay médicos en las comunidades rurales", dijo.

El senador y dirigente del PAN, Marko Cortés, indicó que lo dicho por López Obrador respecto a que se va satisfecho, debe ser por "haber impuesto a costa de lo que fuera a Claudia Sheinbaum [en la presidencia]", usando recursos públicos y metiéndose en la campaña. "Si a eso se refiere, pues si se puede ir satisfecho, con la tranquilidad del deber cumplido", advirtió.

En San Lázaro, en el marco de la sesión del Congreso General, expuso que lo que no dice el Presidente es que "este será el sexenio más violento, con más homicidios que nunca. Hoy eso es manifiesto que en todo el país no se puede vivir con tranquilidad". La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado lamentó el tono festivo, de cuentas alegres y sin la mínima autocrítica del discurso. "En el sexto informe alegre de López Obrador no hubo un solo espacio para la autocrítica y la reflexión, mucho menos para reconocer las profundas deudas que su gobierno deja en materia de salud, seguridad, justicia y medio ambiente".

El senador Clemente Castañeda dijo así que en el gobierno de los "otros datos" nuestro sistema de salud es mejor que el de Dinamarca, pero la terca realidad nos recuerda el desabasto de medicamentos y la indignante atención a niños con cáncer.

"¿Cómo pretende esconder a 50 millones de personas sin acceso a la salud?", cuestionó.

Patricia Mercado, senadora de MC, dijo que termina muy optimista y en sus últimos dos meses deja el paquete de reformas, con lo que hereda un problema a la próxima presidenta.